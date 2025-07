Je lichaamsgewicht is geen absolute waarde. Zo interpreteer je het

Je lichaamsgewicht is geen absolute waarde. Zo interpreteer het

Elke ochtend vertelt de weegschaal een ander verhaal—maar laat dat ene getal niet bepalen hoe jij je voelt, want je lichaamsgewicht fluctueert voortdurend met een marge van een halve tot zelfs twee kilo’s of meer. Het is daarom heel belangrijk om te begrijpen waarom je op sommige momenten meer weegt, zonder dat je veranderingen in je eet- of leefstijl hebt aangebracht.

Vochtophoping telt ook mee

Er zijn momenten waarop ons lichaam meer vocht vasthoudt dan normaal. Een zoute maaltijd, een bord pasta, een avondje uit met een paar wijntjes teveel of enkel extra vochtinname kan je gewicht tijdelijk opdrijven. Na een lange wandeling of een intensieve training in de sportschool daarentegen weeg je vaak iets minder omdat je een tekort aan vocht hebt. Dit zijn dingen die je moet weten als je op de weegschaal gaat staan.

Momentkeuze matters: ochtend versus avond

Je gewicht fluctueert door de dag heen. ’s Ochtends ben je het lichtst: na je toiletritueel en vóór je eerste koffie of matcha. Tegen de avond telt (weegt) alles mee – maaltijden, drankjes. Wil je de veranderingen in je gewicht nauwgezet volgen? Weeg je dan altijd op hetzelfde moment, onder dezelfde omstandigheden.

Spier versus vet

Spieren hebben een hogere dichtheid dan vet. Dat betekent dat een kilo spieren minder plek inneemt dan een kilo vet. Train je, zie je dat je slanker wordt maar neemt je lichaamsgewicht toe of blijft het gelijk maar val je niet af? Dan kan het heel goed zijn dat je vetmassa hebt verruild voor spiermassa. En dat is goed! Maak je dus geen zorgen om die extra’s pondjes maar geniet van het feit dat je strakker en sterker wordt.

Hormonen & (menstruatie)cyclus

Voor en tijdens je menstruatie slaat je lichaam vaak extra vocht op. Hallo, buikje en mood swings. Soms neemt je gewicht rond deze tijd zomaar met 1 tot 2 kilo toe. Geen paniek, het is geen vettoename, maar heeft alles te maken met hormonen.

Wat er in je spijsvertering zit telt (letterlijk)

Je spijsvertering werkt op haar eigen tempo. Obstipatie, weinig beweging, vezelrijke maaltijden—alles wat vertraging oplevert, kom je op de weegschaal tegen. Houd ook hier rekening mee als je een onverwachte gewichttoename ziet (en laat je mood er niet door verpesten).

Slaap & stress: onzichtbare game changers

Slecht slapen en stress beïnvloeden je gewicht meer dan je denkt. Een hoog cortisolgehalte verstoort je hormoonhuishouding, vertraagt je metabolisme en doet je lichaam vocht vasthouden. Dus als je echt goed bezig bent, maar de weegschaal niet meehelpt—vraag jezelf dan: hoe slaap ik? En hoe staat het met mijn stressniveau?

Zo lees je de weegschaal als een pro

Kijk naar weektrends, niet naar dagelijkse pieken. Je gewicht schommelt; het totale verloop is wat telt.

Kijk niet alleen naar je gewicht maar let ook op andere signalen. Hoe voel je je? Heb je energie? Past je kleding op dezelfde manier als altijd?

Ken je cyclus. Leer de invloed van je menstruatiecyclus op je gewicht kennen en dramatiseer een gewichttoename in die dagen van de maand niet (ook al zou je daar dankzij je hormonen wel de neiging toe hebben).

Vier bereikte doelen die niet met lichaamsgewicht te maken hebben. Meer spierkracht, betere energie, een droomhuid— dát zijn pas luxe vooruitgangen.

Je lichaam is geen getal

Je lichaam is geen getal. Het is belangrijk om te begrijpen waarom de weegschaal op sommige dagen meer aanwijst, welke factoren daarop van invloed zijn. Dit kan je helpen om met meer zelfliefde en minder stress met je lichaamsgewicht om te gaan.

