Het samenstellen van looks in laagjes – layering – vereist een ontwikkeld stijlgevoel en fantasie. Zo doe je dat!

Modetrends zomer 2025. De kunst van layering (ook in de zomer). Foto Charlotte Mesman

Ons wisselvallige klimaat vraagt om laagjes, ook in de zomer. Dat is een uitdaging, zeker als je het stijlvol wil doen. Layering is een kunst! Er zijn maar weinig mode catwalks die laten zien hoe je dat succesvol kunt doen. De modehuizen presenteren maar al te graag kant-en-klare outfits, zoals looks die bestaan uit een enkele jurk, broekpakken of andersoortige setjes. Een uitzondering is Miu Miu, de jonge lijn van Prada. Ook voor zomer 2025 zagen we daar gelaagde outfits voorbijkomen die goed zijn voor een heleboel inspiratie! We lopen je er even doorheen.

Layering van tanktops

Modetrends zomer 2025. De kunst van layering (ook in de zomer). Foto Charlotte Mesman

We zeiden het al: layering is een kunst, zeker als je voor een volle kledingkast staat met allemaal ‘bij elkaar geraapte’ kleren. Soms is het niet gemakkelijk om combinaties te leggen die eruit zien alsof ze zo van de catwalk komen. Toch kan het wel. Zelfs met basics. Juist met basics! Dat bewees Miu Miu, Italiaans modehuis dat voor zomer 2025 aan de slag ging met de queen der basics: de tanktop. Ofwel: het hemdje.

Modetrends zomer 2025. De kunst van layering (ook in de zomer). Foto Charlotte Mesman

Miuccia Prada, het creatieve brein van Miu Miu, stuurde de modellen de catwalk op in eenvoudige hemdjes – vaak donkerblauw met een wit randje en smalle bandjes – met daarover nog een hemdje. Daarover ging nog eens een dunne zomertrui die niet werd aangetrokken maar als een soort brede cummerband over de hemdjes werd geknoopt.

In sommige outfits zien we ook een of twee lagen die aan overhemden doen denken, maar hoe dat helemaal in elkaar zit, hebben we niet echt begrepen. Misschien dat jij er zelfs iets mee kunt. Feit is dat we voor zomer 2025 twee topjes over elkaar kunnen dragen, en daar dan ook nog eens een zomertruitje omheen kunnen knopen. Hiermee heb je meteen al een look die up-to-date, vernieuwend, én weather proof is!

We zagen dit soort looks op de catwalk maar ook in de streetstyle, zie onze foto’s.

Ingetogen kleuren

Modetrends zomer 2025. De kunst van layering (ook in de zomer). Foto Charlotte Mesman

Miu Miu Prada koos voor de meeste looks ingetogen kleuren: wit, blauw, babyblauw, zachtgrijs, zwart, bruin. Met dit soort kleuren ga je niet alleen op safe maar creëer je frisse, moderne zomerlooks.

Fantasieën

Modetrends zomer 2025. De kunst van layering (ook in de zomer). Foto Charlotte Mesman

Dat betekent niet dat je niet met fantasieën mag werken. Ook prints laten zich heel goed layeren, zelfs met elkaar. Een voorbeeld daarvan zie je op de streetstyle foto hierboven. Een truitje met een ruitje op een gele achtergrond is gecombineerd met een fris blauwwit ruitje en daaronder wordt dan nog eens een sportief coltruitje met rits in het rood gedragen. De mogelijkheden zijn oneindig.

Bekijk je garderobe met nieuwe ogen en ga aan de slag!

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS