Wet looks blijven een haartrend, ook voor lente zomer 2026. Acne Studios kwam met een onverwachte boyish twist.

Kapsels voor lente zomer 2026: boyish wet looks. Foto Charlotte Mesman
Kapsels voor lente zomer 2026: boyish wet looks. Foto Charlotte Mesman

Eén van de grootste haartrends voor 2025 is de wet look. Deze trend, die we al een paar jaar zien, nemen we ook mee naar 2026. Op meerdere catwalks – maar ook in de streetstyle – tijdens de modeweken voor lente zomer 2026 (afgelopen september) spotten we wet looks. Bij de modeshow voor Acne Studios kwamen deze kapsels met een onverwacht boyish twist.

Boyish

De modecollectie van Acne Studios, ontworpen door Jonny Johansson, staat in het teken van assertieve vrouwelijkheid. De looks op de catwalk zijn sterk en stralen een androgyne energie uit. Deze mood komt ook in de wet look kapsels terug.

Wet look kapsels

Kapsels voor lente zomer 2026: boyish wet looks. Photo courtesy of Acne Studios
Kapsels voor lente zomer 2026: boyish wet looks. Photo courtesy of Acne Studios

Het haar van de modellen op de catwalk van Acne Studios is zonder scheiding, met een wet look haarproduct, strak naar achteren gebracht en hoog op het achterhoofd vastgezet in een hoge staart. Deze staart, ook doordrenkt met het haarproduct, is vervolgens heel strak gevlochten. Een opvallend haardetail zijn de korte, rebelse en warrige pony’s. Op dit detail hebben de hair stylists zich volop uitgeleefd.

Kapsels voor lente zomer 2026: boyish wet looks. Foto Charlotte Mesman
Kapsels voor lente zomer 2026: boyish wet looks. Foto Charlotte Mesman

Sommige modellen hebben superkorte rafelige pony’s die alle kanten opspringen. Andere modellen hebben een soort rockabilly kuif. Weer andere modellen hebben een langere pony die stijf één kant op staat. Bij modellen met krullend haar vallen de krullen slordig en ongeordend over het voorhoofd. Er zijn geen regels, en dat is nu juist wat Johansson met deze collectie wil overbrengen. Identiteit is vloeiend.

Neppony’s

Kapsels voor lente zomer 2026: boyish wet looks. Op deze foto Laura Rudd. Photo courtesy of Acne Studios
Kapsels voor lente zomer 2026: boyish wet looks. Op deze foto Laura Rudd. Photo courtesy of Acne Studios

Voor alle volledigheid: de fantasierijke pony’s op de catwalk waren voor het merendeel… fake. Ze waren met extensions aan de voorste haarlokken gehaakt. Vergelijk deze twee foto’s (boven en onder) van model Laura Rudd maar eens :-) Zie je hoe het mogelijk is om met een kapsel je look te transformeren? Let ook op de wenkbrauwen!

Kapsels voor lente zomer 2026: boyish wet looks. Op deze foto Laura Rudd. Foto Charlotte Mesman
Kapsels voor lente zomer 2026: boyish wet looks. Op deze foto Laura Rudd. Foto Charlotte Mesman

Wat kun je hiermee?

Allereerst kun je de strakke wet look nadoen met als vernieuwende twist de strakke vlecht aan de achterkant. Heb je een pony dan kun je ook daarmee experimenteren en hem eens lekker rebels dragen. Wil je een stap verder dan, speel dan ook eens met extensions zoals de hair stylisten dat voor deze modeshow deden. Deze hair look staat supermooi bij een vrouwelijke jurk maar is ook cool als je voor een androgyne look kiest, bijvoorbeeld een stoere leren broek met een wit overhemd.

Charlotte Mesman is Fashion & Beauty Director van Trendystyle. Ze werkte als model in Milaan, was advocaat en richtte Trendystyle op. Elk seizoen is ze bij de Fashion Weeks in Milaan en Parijs te vinden.

