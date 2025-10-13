Heb jij een nieuwe date of zit je in een nieuwe relatie? Wees je dan bewust van de drie fasen van de 3-6-9 regel.

Heeft jouw nieuwe relatie toekomst? Check het met de 3-6-9 regel!

Liefde, daten, een nieuwe relatie: het zijn wervelwinden van emoties, verwachtingen en – soms ook –teleurstellingen. Op TikTok ging een slimme regel viraal die zomaar het geheim kan zijn om te checken hoe het écht zit in je nieuwe relatie: de 3-6-9 regel. Deze simpele tijdlijn helpt je te begrijpen of er duurzame liefde voor jullie in het verschiet ligt. Check of jouw nieuwe relatie toekomst heeft.

Wat is de 3-6-9 regel?

Kort gezegd zegt de 3-6-9 regel iets over hoe je nieuwe relatie zich ontwikkelt in drie belangrijke tijdvakken: na 3 maanden, 6 maanden en 9 maanden daten. Elk moment vertegenwoordigt een fase waarin je ‘checkt’ of de klik blijft, de nieuwsgierigheid groeit, en of de basis voor iets blijvends wordt gelegd. Onthoud: het is een handige vuistregel, geen wetboek.

De eerste 3 maanden : Dit is de fase van verliefdheid, die magische fase van vlinders in je buik waarin je je nieuwe partner idealiseert. Het is de klassieke fase van ‘Liefde (verliefdheid) maakt blind’. De emoties zijn intens, je wordt volledig door je nieuwe relatie opgeslokt en bent ervan overtuigd dat het ‘de ware’ is.

: Dit is de fase van verliefdheid, die magische fase van vlinders in je buik waarin je je nieuwe partner idealiseert. Het is de klassieke fase van ‘Liefde (verliefdheid) maakt blind’. De emoties zijn intens, je wordt volledig door je nieuwe relatie opgeslokt en bent ervan overtuigd dat het ‘de ware’ is. Derde tot zesde maand : De roze bril maakt plaats voor een realistischer beeld. Dit is een fase waarin jullie jullie eerste meningsverschillen of zelfs ruzies kunnen hebben. De eerste vlinders maken, als het goed is, plaats voor echte gesprekken die niet meer alleen gaan over de dingen die jullie met elkaar gemeen hebben, maar waarin de verschillen tussen jullie opduiken en elk van jullie zich afvraagt of daarmee te leven valt.

: De roze bril maakt plaats voor een realistischer beeld. Dit is een fase waarin jullie jullie eerste meningsverschillen of zelfs ruzies kunnen hebben. De eerste vlinders maken, als het goed is, plaats voor echte gesprekken die niet meer alleen gaan over de dingen die jullie met elkaar gemeen hebben, maar waarin de verschillen tussen jullie opduiken en elk van jullie zich afvraagt of daarmee te leven valt. De zesde tot negende maand: Jullie relatie verdiept zich – of alles valt als een kaarthuis in elkaar. Deze fase is bepalend voor jullie toekomst. Hebben jullie samen gelachen, meningsverschillen gehad en vooral respect getoond? Dan is dit het moment waarop de relatie meer kan worden dan alleen ‘leuk’. In deze fase is het belangrijk goed met elkaar te communiceren. Ook zullen jullie allebei bereid moeten zijn om compromissen te sluiten. Het is het moment waarin jullie een diepgaand en duurzaam evenwicht opzoeken.

Waarom is de 3-6-9 regel handig?

De regel mag dan simpel klinken, maar geeft verrassend veel inzicht. In een tijd waarin alles snel gaat, helpt deze regel om je relatie bewust te observeren en geen rode vlaggen te negeren. Het voorkomt pure gewenning aan een leuk gevoel zonder toekomst en moedigt aan eerlijk te zijn over je wensen en verwachtingen. Zo voorkom je hartzeer én tijdverlies, voor jou én je nieuwe partner.

Kanttekeningen: intensiteit, maatwerk en jezelf blijven

Maar let op: elke relatie is uniek. Niet iedereen date intensief in die eerste maanden; sommige liefdes bloeien juist traag maar heel zuiver. Ook je eigen tempo, behoeften en levensstijl bepalen hoe de regel voor jou werkt. Daarnaast wil je natuurlijk altijd trouw blijven aan jezelf en niet in een hokje geperst worden door een aantal maanden ‘regels’.

En wanneer mag je eigenlijk van een relatie spreken? Volgens sommige experts is daar pas sprake van als jullie het hebben uitgesproken. Pas dan mag je van elkaar exclusiviteit, want dat is het criterium, verwachten. Verder is niet iedereen ‘klaar’ voor een relatie. De een heeft meer tijd nodig dan de ander. Sommige mensen zijn er gewoon helemaal nog niet aan toe en moeten eerst in het reine komen met zichzelf.

Bewustwording

De regel is dus vooral een soort bewustwordingshulp, geen dogma. Zie het als een richtlijn die je aanzet tot reflectie en praten met je partner. De regel laat zien dat het opbouwen van een relatie niet alleen rozengeur en maneschijn is maar dat je er actief aan moet werken, en voorbereid moet zijn op de (vele) hobbels die genomen moeten worden. Verder is het niet alleen een reminder dat liefde voortdurend aandacht en inzet nodig heeft, maar dat je vooral ook moet voelen wat écht bij jou past.

Luister naar je intuïtie

Wat de handleidingen, je moeder, TikTok regels en psychologen ook zeggen, luister vooral naar je intuïtie en volg je hart. Voelt een relatie niet goed, negeer dat dan niet. Leg je vinger op de zere plek, en doe er iets mee.

Klik hier voor relatietips voor de heren op ADVERSUS