Van een formele look tot een nonchalante, edgy uitstraling; een colbert past bij vrijwel elke outfit. Zo draag je dit must-have kledingstuk.

Beyond the basics: 5 manieren om je outfit te upgraden met een colbert

De dagen dat je een colbert alleen naar kantoor of een chique gelegenheid draagt, liggen ver achter ons. Anno 2025 is het een onmisbaar item in de garderobe van elke man met gevoel voor stijl. Van een formele look tot een nonchalante, edgy uitstraling; een colbert past bij vrijwel elke outfit.

Zie je colbert als de finishing touch, het statement piece dat een verhaal vertelt. Hier zijn 5 manieren om je colbert te stylen en je outfit een serieuze upgrade te geven. Weg met de veilige, voorspelbare combinaties en ga voor gedurfde keuzes dit najaar!

1. De statement colbert: speel met textuur en kleur

Stap uit je comfortzone van navy en grijs en kies voor een colbert voor heren in een onverwachte textuur of kleur. Denk aan een grof geweven tweed colbert in herfsttinten zoals mosgroen of roestbruin. De rijke textuur voegt diepte en karakter toe aan elke outfit, perfect voor een stijlvol weekend. Als je kiest voor een statement colbert, combineer deze dan met neutrale items. Denk aan een simpel wit t-shirt en een klassieke chino, of een donkere jeans en een minimalistische trui. Zo laat je het colbert de hoofdrol spelen zonder dat het schreeuwt om aandacht.

2. Layering: stijlvol en praktisch

Streef je naar de look van een model off-duty? Layering is het antwoord. Het colbert is het perfecte item om een gelaagde look helemaal af te maken. Begin met een t-shirt of een henley. Voeg dan een onverwachte tweede laag toe: een spijkerjack of een dunne, gewatteerde bodywarmer. Werk de look af met je colbert. De nonchalante kraag van het spijkerjack die onder je colbert uitkomt, geeft een speelse, moderne twist aan het klassieke colbert. De bodywarmer zorgt juist voor een sportieve vibe. Wil je voor een iets minder uitgesproken outfit? Draag dan een fijngebreide cardigan onder je colbert. De layering look is stijlvol én lekker warm: perfect voor het najaar.

3. De ultieme combinatie: colbert, jeans en sneakers

Draag jij je colbert altijd alleen bij nette pantalons? Probeer dan eens de combinatie van een losvallend colbert met een goede jeans en een paar cleane sneakers. Kies voor een colbert met een relaxte pasvorm en combineer deze met een donkere, rechte spijkerbroek. De tegenstellingen in deze outfit maken dat deze look zo goed werkt. Het colbert geeft de jeans een geklede uitstraling, terwijl de jeans en sneakers de outfit juist een casual en eigentijdse vibe geven. Wat betreft je sneakers: kies een minimalistisch paar in wit leer of canvas. Draag onder je colbert een simpel t-shirt of een basic longsleeve voor een tijdloze, casual look die perfect is voor overdag én ’s avonds.

4. De monochrome outfit: makkelijk chic

Een monochrome outfit, waarbij alle kledingstukken binnen één kleurenpalet vallen, is de makkelijkste manier om er chic en doordacht uit te zien. Kies een colbert in een neutrale kleur zoals zwart, beige of grijs. Combineer het met een trui en een pantalon in dezelfde tint. Denk je dat deze outfit saai wordt? De truc is om met texturen te spelen om de look interessant te houden. Denk aan een wollen colbert over een kasjmier trui en een katoenen pantalon in een vergelijkbare tint. De verschillende materialen zorgen voor subtiele contrasten die de outfit diepte geven zonder af te leiden van de minimalistische elegantie. Deze look straalt zelfvertrouwen uit en is ideaal voor een avondje uit of een semi-formele gelegenheid.

5. Accessoires: laat zien wie je bent

Een colbert is de basis. Met de accessoires die je toevoegt, kun je je gevoel voor stijl echt laten zien. Een statement sjaal is een geweldige manier om kleur en textuur toe te voegen aan een basic colbert. Het geeft niet alleen warmte, maar geeft ook een artistieke touch aan je outfit. Maar ook kleinere accessoires kunnen een grote impact maken op je outfit. Denk bijvoorbeeld aan manchetknopen. En nee, die zijn echt niet alleen voor formele gelegenheden. Maar een paar minimalistische manchetknopen geven je look direct een verzorgde uitstraling. Ook een goed horloge of een leren tas tillen je look naar een hoger niveau. Deze kleine details laten zien dat je bewust hebt nagedacht over je outfit.

Het colbert is dus veel meer dan het bovenstuk van een pak. Door te spelen met textuur, kleur, gelaagdheid en accessoires, maak je verschillende outfits met je colbert. Van casual tot chic en van artsy tot praktisch. Het draait allemaal om contrasten: ruwe texturen tegenover cleane lijnen, vintage vibes tegenover moderne snits. Dus pak je colbert uit de kast en geef jouw look ook een moeiteloze upgrade.