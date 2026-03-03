Opvallend: veel schoenen die we in de nieuwe modecollectie van Tod’s voor herfst winter 2026 2027 spotten, zijn nu al in de mode!

Deze schoenentrends uit de nieuwste Tod’s collectie zijn nu al actueel. Photo courtesy of Tod’s

De modecollectie voor herfst winter 2026 2027 van Tod’s, gepresenteerd tijdens Milaan Fashion Week (februari 2026), bevestigt opnieuw waarom het Italiaanse huis synoniem staat voor quiet luxury, superieur vakmanschap en tijdloze draagbaarheid. Onder leiding van Matteo Tamburini zien we een collectie die focust op verfijnde materialen (veel leer, pony, cashmere en shearling), ambachtelijke details en een silhouet dat zowel modern als klassiek aanvoelt.

Maar het zijn de schoenen die onze aandacht trokken, want het zijn modellen die we al in de schoenentrends voor lente zomer 2026 tegenkomen. De schoenentrends van nu krijgen in de Tod’s-collectie een officiële stempel van goedkeuring. Dit betekent dat de schoenentrends van nu voor herfst winter 2026 2027 verder evalueren (en voorlopig niet uit de mode zijn!).

Hieronder de vijf belangrijkste schoenentrends voor 2026 die Tod’s mee helpt vormgeven.

1. Retro sneakers: zacht, plat en minimalistisch

Deze schoenentrends uit de nieuwste Tod’s collectie zijn nu al actueel. Photo courtesy of Tod’s

De chunky dad-sneaker is passé. In 2026 maken we plaats voor retro-geïnspireerde sneakers met een dunne zool, weinig structuur en een slanke, bijna vintage silhouette. Denk aan soepele materialen en een silhouet dat eerder aan de jaren ’90 of vroege 2000s refereert dan aan zware sportieve looks. Tod’s tilt dit naar een luxeniveau met de Gommino Sneaker, die traditie en moderniteit combineert. Deze sneakers ogen casual maar voelen premium aan – perfect onder een wollen pantalon of midi-jurk.

2. Soepele mocassins zonder hak

Deze schoenentrends uit de nieuwste Tod’s collectie zijn nu al actueel. Photo courtesy of Tod’s

Geen zware, chunky loafers meer, maar lichte mocassins. Kenmerkend zijn het doorgestikte bovendeel (vaak met kenmerkende Tod’s-stiksels), een flexibele constructie en nul of amper hakhoogte. Ze zijn gemaakt om de hele dag comfortabel te dragen, zonder in te boeten op elegantie. In de collectie voor herfst winter 20262 2027 presenteert Tod’s de loafer met een nieuw afgeronde teen (rounded toe), uitgevoerd in soepel leer of ponyhaar – soms effen, soms met een dierenprintje. Dit is de loafer die je draagt onder een spijkerbroek, een leren broek, maar ook met een zijden jurk.

3. Strakke, sokachtige hoge laarzen en elegante enkellaarzen

Deze schoenentrends uit de nieuwste Tod’s collectie zijn nu al actueel. Photo courtesy of Tod’s

Hoge laarzen die strak om het been sluiten als een sok (sock boots) blijven domineren. Geen wijde schacht of opvallende details, maar juist een clean, bijna naadloze lijn die het been optisch verlengt.Verder presenteert Tod’s pittige ankle boots met leren riempjes die verwijzen naar het concept van zadelmakerij (saddlery). Ze combineren stoerheid met verfijning – ideaal bij midi-rokken of getailleerde jassen.

Deze schoenentrends uit de nieuwste Tod’s collectie zijn nu al actueel. Photo courtesy of Tod’s

4. Hybride schoenen: het beste van twee werelden

Deze schoenentrends uit de nieuwste Tod’s collectie zijn nu al actueel. Photo courtesy of Tod’s

We zien steeds meer kruisbestuivingen: ballerina’s die op sneakers of veterschoenen lijken, sneakers met ballerina-details, of – een nieuwe vondst van Tod’s – laarzen met een mocassin-neus en kwastje (zie punt 3). Dit soort hybride modellen spelen in op ons verlangen naar comfort én stijl.Tod’s speelt hier sterk op in met Gommino-variaties en andere modellen die het iconische Gommino-DNA mengen met nieuwe vormen. Het resultaat: schoenen die je zowel casual als chic kunt dragen, zonder dat het geforceerd overkomt.

5. Lange, vierkante neuzen met een klein hakje

Deze schoenentrends uit de nieuwste Tod’s collectie zijn nu al actueel. Photo courtesy of Tod’s

De vierkante teen (square toe) blijft populair, maar dan in een langere, eleganter versie – vaak gecombineerd met een bescheiden hakje (laag blokhakje of kitten heel). Dit geeft een assertieve, bijna power-dressing vibe, maar dan op z’n Italiaans verfijnd.Hoewel Tod’s zelf meer naar afgeronde neuzen neigt in deze collectie, zien we deze trend breder in het modebeeld en sluit het aan bij de hernieuwde interesse in gestructureerde, maar draagbare silhouetten.

Nu al dragen!

Wat opvalt aan de modecollectie van Tod’s voor herfst winter 2026 2027 is dat veel van dit soort schoenen nu al volop in het straatbeeld te zien zijn, aan de voeten van influencers tot modeprofessionals. Het huis kiest bewust niet voor opvallende noviteiten, maar voor evoluties op bestaande iconen (Gommino, loafer, ankle boot). Dit sluit naadloos aan bij de bredere mood van 2026: comfortabele luxe en een terugkeer naar ambacht en kwaliteit in plaats van fast-fashion-overdaad.

Wil je je look alvast updaten? Investeer dan in een paar soepele mocassins, retro-minimalistische sneakers of strakke sock boots. Met Tod’s als leidraad weet je zeker dat je kiest voor schoenen of laarzen die tijdloos zijn – en dat is in deze tijden al heel wat.

