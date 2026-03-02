De comeback van make-up op de catwalks voor herfst winter 2026 2027

Make-up trends voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Vivetta

Voor ons kwam het onverwacht: op de catwalks voor herfst winter 2026 2027 in Milaan, waar de shows recentelijk plaatsvonden (februari 2026), zagen we een comeback van make-up. Dit markeert een duidelijke shift na jaren van minimalisme en make-up no make-up (of nude looks met focus op de natuurlijke huidtextuur). En nu opeens: zwarte oogschaduw, zwarte eyeliner, dieprode of berry lippen. De make-up looks voor komende winter contrasteren sterk met de voorgaande seizoenen, waar imperfecte ‘tired girl’ en natuurlijke looks domineerden.

Prada

Toen ik de modeshow van Prada zag, viel mijn mond bijna open van verbazing. De ogen van de modellen waren zwaar en rommelig opgemaakt: smudged black gel eyeliner voor de oogleden, een dikke rand zwart oogpotlood rond de ogen en in de waterlijn. Donkere kringen onder de ogen leken benadrukt en het geheel zag eruit als een haastig aangebrachte look. Het is een terugkeer naar make-up maar tegelijkertijd paste deze look ook in het bredere ‘tired girl’ of ‘undone’ thema van de ontwerpers Miuccia Prada en Raf Simons – een expressie van haastige, echte vrouwen in een chaotische wereld. Het was niet puur glamoreus, maar eerder rauw en imperfect, met holle ogen en lichte foundation. Gewild imperfect en héél jaren ’90 grunge.

Gucci

Demna’s debuutshow (Demna Gvasalia is tegenwoordig kortweg Demna) voor Gucci bracht een intense, complete maquillage: intens zwarte langgerekte ogen, donkere wenkbrauwen en rozerode monden. Het voelde als een statement van bold glamour en sexy energie, met invloeden uit de popcultuur en underground. Dit was een van de meest complete looks van de week, ver verwijderd van minimalisme.

Dolce & Gabbana

Make-up trends voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Bijna net zo compleet en intens was de make-up bij Dolce & Gabbana. Ook hier zagen we donker opgemaakte ogen met zware eyeliner en rode monden in een typische D&G-glamour mood die na jaren van terughoudendheid weer terug is. De afgelopen decennia was het ‘not done’ om zowel ogen als mond op te maken. We kozen voor één element in het gezicht. Het was óf de ogen óf de mond. Die regel mogen we nu (weer) loslaten.

Etro

De comeback van make-up op de catwalks voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Etro

Bij Etro waren de ogen van de modellen met eyeliner met een dun lijntje aangezet en de oogleden met een donkere, maar niet al te intense oogschaduw opgemaakt. Voor de rest was de make-up natuurlijk. Ook deze look doet aan de jaren ’90 denken: minimal-grunge, maar met een bohémien twist die past bij Etro’s DNA.

Vivetta

De comeback van make-up op de catwalks voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Vivetta

Op de catwalk van Vivetta kwam de eyeliner in een moderne versie terug. Onder de ogen zagen we een grafisch zwart lijntje dat net niet doorgetrokken was naar de binnenste ooghoeken, maar dat naar buiten toe verlengd was. Ook langs de bovenste wimpers zagen we een grafisch lijntje dat was doorgetrokken naar de slapen zodat je het zogenaamde ‘wing’-effect krijgt. Bij sommige modellen kwamen de beide lijntjes – boven en onder – samen, bij anderen raakten de lijntjes elkaar net niet. Een speelse, hedendaagse interpretatie van de klassieke cat-eye.

Roberto Cavalli

De comeback van make-up op de catwalks voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Rode lippen zijn terug, maar je mag nog een stap verder zetten. Dat bewezen de visagisten backstage bij Roberto Cavalli. Sommige modellen hadden dieprode tot bijna zwarte lippen. De lippenstift was hier met precisie aangebracht en de contouren van de mond waren scherp omlijnd: vampy, dramatisch en sexy, passend bij Cavalli’s glamoureuze heritage.

Sportmax

De comeback van make-up op de catwalks voor herfst winter 2026 2027. Photo courtesy of Sportmax

Bij Sportmax hadden nagenoeg alle modellen een make-up no make-up look (want dat mag dus nog wel) maar waren de oogleden van één model opgemaakt met knaloranje oogschaduw. Sportmax lijkt hiermee te willen zeggen dat je – ongeacht de make-up trends – mag doen waar jij zelf zin in hebt. Het is een knipoog naar individuele vrijheid – ‘doe waar je zin in hebt’.

Al met al bevestigen de shows een bredere trend: na jaren van natuurlijke en undone make-up (denk aan smudgy lips en frizzy hair in New York, of tired looks elders) komt er in Milaan een revival van zware, expressieve make-up. Zwarte ogen en rode lippen staan symbool voor glamour, grunge-herleving en het loslaten van restricties. Het is geen volledige afscheid van het minimalisme (we blijven natuurlijke make-up looks zien), maar wel een uitnodiging om ook weer eens te spelen met drama. Voor herfst winter 2026 2027 lijken de catwalks te zeggen: make-up mag weer opvallen – en imperfect óf juist perfect zijn.

