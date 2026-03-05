Soms zie je van die kapsels waar je op slag verliefd op bent. Deze curly bob met doorleefde textuur is daar eentje van.

Krullend haar? Update je look met een curly bob met doorleefde textuur. Foto Charlotte Mesman

Wie steil haar heeft, wil krullen. Wie krullen heeft, wil steil haar. Maar héb je krullen, bedenk je dan even twee keer voordat je ze wegstylet. Sterker nog: waarom zou je je natuurlijke krullen niet versterken? Bijvoorbeeld met een curly bob zoals op onze foto’s.

Achter deze foto’s zit trouwens een klein, maar leuk verhaal. Tijdens de Paris Fashion Week voor lente/zomer 2026 showde Celine in het Parc de Saint-Cloud, net buiten Parijs. Normaal gesproken zouden we er niet over gepiekerd hebben om naar een show te gaan waarvoor je zo ver moet reizen. Maar het was een buitengewoon mooie dag en we hadden goed gezelschap, dus besloten we ons geluk toch te beproeven en namen de trein naar het Parc de Saint-Cloud om het modepubliek en de fashionmodellen te fotograferen.

Het bleek een lange reis, met een flinke wandeling heuvelopwaarts. Eenmaal boven aangekomen, werd al snel duidelijk dat de genodigden per auto naar een afgesloten showlocatie werden gebracht, waardoor we de looks van het modepubliek niet konden vastleggen. Na afloop van de show waren de modellen bovendien in geen velden of wegen te bekennen. Zelfs het schitterende uitzicht op de Seine en de daken van Parijs kon dit nauwelijks goedmaken.

Toen er uiteindelijk een modieus gekleed meisje met een opvallend trendy kapsel van de showlocatie de heuvel af naar beneden kwam, richtten alle camera’s van de inmiddels zwaar gefrustreerde streetstylefotografen (waaronder ondergetekende) zich op haar. En terecht. Vooral haar kapsel — een curly bob met doorleefde textuur — trok direct mijn aandacht.

De curly bob: natuurlijk en gewild warrig

Krullend haar? Update je look met een curly bob met doorleefde textuur. Foto Charlotte Mesman

Deze curly of textured bob wordt ook wel een shaggy bob genoemd. Het is een hybride kapsel dat de eenvoud van een bob combineert met de gelaagde, beweeglijke structuur van een shag. Het versterkt de natuurlijke textuur van je haar optimaal.

Heb je minder krullen, of zelfs steil haar? Vraag je kapper dan om veel laagjes, piekerige punten en een ‘choppy’ finish voor die gewilde, warrige beweging.

Gecontroleerde imperfectie

Krullend haar? Update je look met een curly bob met doorleefde textuur. Foto Charlotte Mesman

Dit kapsel past perfect binnen de grote haartrend van 2026: gecontroleerde imperfectie. Je haar mag netjes zitten, maar net zo goed warrig en doorleefd ogen. Scherpe lijnen, strakke scheidingen en harde haarcoupes maken plaats voor luchtige lagen, vloeiende vormen en natuurlijke beweging — ook wel de gentle era genoemd. Warme, dimensionale kleuren versterken dat vrije, natuurlijke karakter nog verder.

De kracht van de curly of shaggy bob zit in zijn vrijheid. Het kapsel is nooit stijf of strak en groeit mooi uit. Het past bij alle leeftijden, haartexturen en levensstijlen. Maar het belangrijkste is de mood die erbij hoort: minder controle, meer karakter. Dáár draait het in mode, kapsels en beauty in 2026 om.

Klik hier voor de kapseltrends voor de heren op ADVERSUS