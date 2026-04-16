Bridgerton kapsels zijn terug op de Fashion Week 2026

Bridgerton kapsels domineren de Fashion Week 2026. Romantische opsteeklooks met losse haarlokken en vintage vibes zijn dé haartrend van nu.

Romantisch opgestoken kapsel met losse lokken geïnspireerd op Bridgerton-stijl tijdens Fashion Week 2026. Foto Charlotte Me

Romantische kapsels met een zachte, bijna historische uitstraling maken een opvallende comeback. Tijdens de recente Fashion Weeks spotten we meerdere looks die doen denken aan de elegante stijlen uit Bridgerton: losjes opgestoken haar, speelse lokken rond het gezicht en een luchtige, verfijnde afwerking.

Dat is geen toeval. De populaire Netflix-serie is in 2026 terug met een nieuw seizoen, waarin klassieke silhouetten, schitterende jurken en vrouwelijke details opnieuw centraal staan. De invloed daarvan zie je nu ook duidelijk terug in de haartrends van dit jaar.

Deze kapsels ogen klassiek, maar voelen tegelijkertijd verrassend modern. Juist die combinatie maakt ze zo interessant voor nu.

Wat kenmerkt de Bridgerton-stijl kapsels?

De kapsels die we op de runway en in de streetstyle tijdens de Paris Fashion Week van afgelopen maart zagen – zoals te zien op onze streetstyle foto – hebben een aantal duidelijke overeenkomsten:

haar wordt losjes opgestoken in plaats van strak getrokken

zachte lokken vallen langs het gezicht (face framing)

volume zit vooral op de kruin en achterkant

de afwerking is luchtig en niet te “perfect”

er wordt gespeeld met haaraccessoires zoals linten, spelden en haarklemmen

Het resultaat is een kapsel dat er verzorgd uitziet, maar niet geforceerd gestyled. Het mag bewegen, leven en een beetje imperfect zijn – precies zoals we dat vaker zien in de haartrends van 2026.

Zo vertaal je deze romantische look naar nu

Wat deze trend interessant maakt, is dat hij verrassend draagbaar is. Je hoeft geen ingewikkelde historische updo te creëren.

Zo maak je de look moderner:

laat de voorste haarlokken bewust los zodat ze je gezicht omlijsten

kies voor een zachte textuur in plaats van strak geföhnd haar

werk met lichte beweging of natuurlijke slag (vermijd stijve krullen)

fixeer het kapsel losjes in plaats van strak

Licht getoupeerd kapsel met vlecht en ingevlochten wit lint op de catwalk van zomer 2026 in Milaan. Photo courtesy of Luisa Beccaria

Een voorbeeld van de catwalk van Luisa Beccaria in Milaan: toupeer het haar, breng het losjes naar achteren zonder strakke scheiding en zet het vast in een losse vlecht. In die vlecht wordt een wit lint verwerkt — een detail dat direct die Bridgerton-vibe oproept.

Romantisch opgestoken kapsel bij Celine. Foto Charlotte Mesman

Bij Celine zagen we juist een luchtige, geföhnde look met lange losse lokken rond het gezicht en een zachte knoop achter op het hoofd.

Lang los haar met zijscheiding en haarklem bij de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Voor een extra romantische touch kies je voor een zachte zijscheiding waarbij één kant speels over je gezicht valt. Zet het haar daarna losjes vast met een haarklem – dat zorgt voor beweging, als een ouderwets gordijn in een modern jasje.

Paardenstaart met romantische krullen in de streetstyle tijdens de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Je kunt je haar ook losjes naar achteren dragen in een lage paardenstaart, waarbij je enkele lokken langs je gezicht laat vallen. Krul de staart licht met een krultang voor een zacht, romantisch effect.

Waarom deze kapsels juist nu terugkomen

De terugkeer van deze romantische stijl past perfect binnen een bredere verschuiving.

Na jaren van:

strakke bobs

gladde looks

minimalistische styling

zien we nu een duidelijke beweging richting zachtere, meer vrouwelijke kapsels.

Series als Bridgerton versterken dat beeld. De mix van romantiek, drama en esthetiek slaat aan – en vertaalt zich direct naar beauty en haar.

De invloed van deze esthetiek zie je overigens niet alleen in haar, maar ook in andere lifestyletrends zoals Regencycore in interieur en wonen, waar zachte luxe en klassieke elegantie centraal staan.

De comeback van zachte elegantie

Van runway tot streaming: romantische kapsels zijn terug. Maar niet als letterlijke reconstructie van vroeger – eerder als een moderne interpretatie.

Zachter. Losser. Natuurlijker.

En juist daardoor voelen ze verrassend actueel.