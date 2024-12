De allernieuwste lip trend komt uit de koker van Miu Miu. We hebben het hier over de glitter lip liner. Supercool voor een party look.

Make-up 2025. De glitter lip liner is hot! Foto ADVERSUS

Tijdens de Paris Fashion Week voor lente zomer 2025 spotten we bij de modeshow van Miu Miu een lip look die wel eens een grote trend zou kunnen worden. We hebben het over de glitter lip liner, een uitvinding van de bekende make-up artist Pat McGrath. Zij is het brein achter de beauty looks van Miu Miu en introduceerde deze innovatieve benadering van lip artistry die tegelijkertijd glamourachtig en speels is. We vertellen je meer over deze make-up trend voor lente zomer 2025. Overigens kun je nu direct al met deze trend aan de slag. Dit detail is perfect voor een spannende party look.

Make-up 2025: de glitter lip liner

Make-up 2025. De glitter lip liner is hot! Foto Charlotte Mesman

De kern van de lip make-up voor de modeshow van Miu Miu voor lente zomer 2025 was McGrath’s unieke gebruik van glitteroogschaduw als lip liner. Met een fijn penseel bracht ze tinten als roze en gouden en zilveren glitterpigmenten uit haar Luminous Legends: Mega Eye Shadow Palette rond de lippen van de modellen aan. Ze ging daarbij voor een hyper gedefinieerde cupidoboog en een zacht kleurverloop dat naar de buitenste hoeken toe vervaagde, waardoor een soort zwevend effect ontstond. Het midden van de lippen bleef onopgemaakt of was verfraaid met een heldere gloss of een aanvullende matte lippenstift voor extra diepte.

Inspiratie

De inspiratie achter deze glitter lipliner trend weerspiegelt een bredere beweging binnen beauty naar maximalisme en zelfexpressie. Volgens beauty experts gaan we in lente zomer 2025 een verschuiving van no-make-up looks naar meer expressieve stijlen zien waarin individualiteit en creativiteit centraal staan.

Photo courtesy of Miu Miu SS 2025

De make-up look bij Miu Miu voor lente zomer 2025 was een goed voorbeeld van deze verschuiving en liet zien hoe levendige kleuren en texturen kunnen worden verwerkt in de dagelijkse make-uproutine.

Make-up 2025. De glitter lip liner is hot! Foto Charlotte Mesman

Voor degenen die deze look thuis willen nadoen, adviseert McGrath om te beginnen met zachtere tinten, zoals roze glans, voordat je overgaat naar gedurfdere tinten, zoals goud of zilver. Verder kun je, net zoals voor de Miu Miu show spelen met verschillende texturen voor de rest van je lippen.

Zo kopieer je de look

Bereid je lippen voor: begin met schone, gehydrateerde lippen. Gebruik een lipprimer of een beetje foundation om de lipkleur te egaliseren en de glitter iets te geven om aan te hechten.

Kies je glitter: kies de glitteroogschaduw of het glitterpigment uit je Pat McGrath palet of een andere losse glitter van hoge kwaliteit. Voor beginners: begin met een roze glitter voor een minder gewaagde introductie tot de look.

Aanbrengen: gebruik een dun lippenseel om de glitter aan te brengen. Begin met de cupidoboog en trek precieze lijnen om de natuurlijke vorm van je lippen te omlijnen. Verleng het lijntje iets buiten de natuurlijke liplijn voor dat zwevende effect.

Definieer de onderlip: breng de glitter aan langs de middellijn van de onderlip, zorg ervoor dat het meer gedefinieerd is in het midden en vervaagt naar de mondhoeken toe.

Vervaag indien nodig: als de glitter te hard lijkt, kun je de randen voorzichtig vervagen met een schoon borsteltje of je vinger voor een zachtere overgang. De look bij Miu Miu was echter scherp en gedefinieerd.

De finishing touch: kies voor een minimale basismake-up om de lippen maximaal te laten uitkomen. Een frisse dewy huid in combinatie met natuurlijke wenkbrauwen zorgt ervoor dat alle aandacht naar de lippen blijft gaan.

Klik hier voor beauty tips voor de heren op ADVERSUS