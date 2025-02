De modetrends voor de trench coats voor lente zomer 2025. Photos courtesy of Tod’s, Dior, Stella McCartney, Max Mara, Saint Laurent

De trench coat is een klassieker, maar dat betekent niet dat de snitten en kleuren ervan niet veranderen in de tijd. Natuurlijk kan je die jas van jaren geleden nog dragen maar soms wil je ook iets anders. Op dat moment komen de trench coats in de nieuwe modecollecties voor lente zomer 2025 om de hoek kijken. Daarin zijn een paar rode lijnen, trends, te ontdekken. Dit zijn de trends voor lente zomer 2025 voor de trench coats.

Lange trench coats

De modetrends voor de trench coats voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Roberto Cavalli

De afgelopen jaren hebben we trench coats in allerlei lengtes gezien: kort, middenlang en kuitlang, zelfs maxi. Ook dit seizoen blijven de ontwerpers spelen met verschillende lengtes. Bij een van de grote modeketens zag ik bijvoorbeeld een superkort (blote buik) trenchje in de rekken hangen. Maar als je ons vraagt, wat de meest geliefde lengte voor de trench coats voor lente zomer 2025 is, dan zeggen wij: lang. Niet struikellang maar net boven de enkel of misschien zelfs langer.

De modetrends voor de trench coats voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Max Mara

Dior, Chloé, Stella McCartney, Saint Laurent, Roberto Cavalli… al deze modehuizen, en het zijn bepaald geen kleintjes, kozen voor lange trench coats. Max Mara ging zelfs voor een extra-long versie en presenteerde een exemplaar tot bijna op de voet valt. Dus wil je in-trend zijn, trek dan die lange trench weer uit je kast.

Power schouders

De modetrends voor de trench coats voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Chloé

Een andere trend in de trench coats voor lente zomer 2025 is: stoere schouders. De afgelopen jaren stond de mode in het teken van oversized volumes en dat geldt ook voor lente zomer 2025. De trench coats voor het nieuwe seizoen zijn vrij wijd en laten zich daardoor gemakkelijk over meerdere lagen dragen.

Open en zonder ceintuur

De modetrends voor de trench coats voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Dior

Op meerdere catwalks werd de trench jassen open en zonder ceintuur geshowd zodat de onderlaag zichtbaar was. Bij Stella McCartney, Saint Laurent en Roberto Cavalli waren de jassen gecombineerd met een mantelpak (Stella) en een broekpak (Saint Laurent) waardoor je power looks krijgt. Bij Max Mara was de trench dichtgeknoopt en de taille met een ceintuur geaccentueerd zodat de trench bijna een jurk werd. Heel origineel is het model van Tod’s dat tot op de knie valt, een soort ballonvorm heeft en zonder zichtbare knopen wordt gedragen.

Teenslippers

Onder je trench mag je van alles dragen. We noemden al de mantel- en broekpakken. Kijk ook even naar de zwarte outfit bij Dior waarin we een slim fit broek tegenkomen. Roberto Cavalli koos voor een total white look en Chloé koos voor een door lingerie geïnspireerd broekpakje met stoere gympen en een boho look.

Maar iets wat we op meerdere catwalks tegenkomen – en hier hebben we te maken met een nieuwe schoenentrend voor lente zomer 2025 – is de teenslipper! Teenslippers – ook met een sleehak – gaan het deze zomer helemaal worden. Je draagt ze (ook) onder je trench coat.

Bekijk de catwalk foto’s maar eens en laat je inspireren.

