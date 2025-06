Het half up half down-kapsel: cool met Parijse allure. Foto Charlotte Mesman

Het half up half down-kapsel is een tijdloze favoriet die we ook tijdens de afgelopen Paris Fashion Week volop tegenkwamen. In de streetstyle rond de showlocaties maar ook op de front row langs de catwalks. De look straalt jeugdigheid uit en past werkelijk bij iedereen. Of je nu boodschappen doet of naar een feestje gaat, een half opgestoken kapsel is de perfecte balans tussen nonchalante easy-going vibes en geraffineerde elegantie. Het is een ster onder de kapsel trends voor zomer 2025.

Half up half down-kapsel

De basis voor een half up half down-kapsel is simpel: je neemt het bovenste gedeelte van je haar en zet dit vast, terwijl de rest van je haar losjes over je schouders valt. Het resultaat? Een flatterend contrast. Het bovenste deel lift en omlijst je gezicht, terwijl het onderste deel je natuurlijke haarlengte en textuur laat zien. Het mooiste van alles: deze look werkt voor alle haarlengtes, van een korte bob tot lange lokken, en flatteert elk haartype—of je haar nu steil of krullend is.

De perfecte balans

Wat het half up half down-kapsel interessant maakt, is de perfecte balans tussen casual ‘rommeligheid’ en chique elegantie. Het loshangende onderste deel van je haar geeft een relaxte, speelse uitstraling—denk aan die typische moeiteloze Parijse vibe. Laat je natuurlijke textuur spreken, ga voor nonchalante waves of geef je haar een beetje extra volume voor die ‘je ne sais quoi’-look.

Het bovenste deel zorgt juist voor structuur en een polished touch. Breng het glad naar achteren voor een glanzende finish, of zet het vast met een stijlvolle clip, een fluwelen lint of een minimalistische haarspeld. Zelfs een messy top knot of een paar nonchalant naar achteren gebrachte haarlokken kunnen er verrassend chic uitzien. Juist de dualiteit en de contrasten tussen de bovenste en de onderste haarlaag maken deze look spannend: verzorgd zonder stijf te zijn, en relaxed zonder slordig te ogen.

Flatterend

Het half opgestoken kapsel is ontzettend flatterend. Het omhooggewerkte bovenste deel lift je gezicht en geeft je een frisse, jeugdige uitstraling—perfect voor als je er energiek uit wilt zien. Tegelijkertijd laat het loshangende deel je haar vol en levendig ogen, wat altijd een teken is van vitaliteit. De combinatie van structuur en zachtheid zorgt voor een harmonieus en jong effect.

Eindeloze variaties

Dit kapsel kun je eindeloos aanpassen aan je eigen stijl. Ga voor een messy topknot met een paar losse plukjes rond je gezicht voor een speelse look, of kies juist voor een strakke, gladde variant voor een meer sophisticated uitstraling. Je kunt ook alleen de voorste lokken naar achteren brengen (je kunt ze zelfs vlechten!) en vastzetten voor een romantisch effect.

Zo maak je de look zelf

Begin met schoon, droog haar. Gebruik eventueel wat texturizing spray of mousse voor extra grip. Verdeel het bovenste deel van je haar. Gebruik je vingers of een kam om het haar boven je oren tot aan je kruin te scheiden. Zet het bovenste deel vast. Maak een staartje of een knotje met een haarelastiekje of gebruik een mooie clip of lint. Voor een top knot draai je het haar rond en zet je het vast. Style het onderste deel. Laat de losse haarlengte natuurlijk, krul het of maak het juist steil—alles kan. Personaliseer! Trek een paar plukjes los voor een zachte look, of style je haar strak en glad rond je hoofd voor een extra chic effect.

