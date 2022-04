Ontdek welk topknot kapsel het beste bij jouw gezicht past

Ontdek welke topknot het beste bij jouw gezicht past. Foto Charlotte Mesman

Zin in een nieuwe hair look? Laat je inspireren door de topknot! En dan bedoelen we niet zo’n knotje dat je zodra je thuiskomt even snel in elkaar draait, maar een geraffineerde, super stylish topknot volgens de haartrends voor 2022.

De topknot is bij uitstek een S.O.S.-kapsel. Bad hair day? Party? Vet haar? Je lost het allemaal op met zo’n chique dot bovenop je hoofd.

De topknotten die we tijdens de Fashion Weeks spotten, waren uiterst verzorgd waarbij het haar strak om het hoofd was gekamd en de knotten met schuifspeldjes waren vastgezet. Gebruik hiervoor een fijne kam met een lightweight gel en fixeer je kapsel inclusief knot met een lichte haarlak.

Topknotten staan iedereen goed, maar zijn helemaal fantastisch voor ronde gezichten. Omdat je in de hoogte werkt, lijkt je gezicht smaller. Heb je een rond gezicht, zet de topknot dan echt op het midden van je hoofd (en dus niet teveel naar achteren). Hierdoor bereik je een maximaal corrigerend effect.

Topknotten zijn bovendien ook anti-aging. De opwaartse lijnen maken jong en strakke kapsels trekken je ogen en wenkbrauwen iets omhoog en dat kleine beetje (het is minimaal) kan het verschil maken.

Maar heb je een wat hoekig gezicht of harde gelaatstrekken, experimenteer dan met een wat minder streng kapsel en trek wat lokken rond je gezicht los voor een zachte uitstraling.

De hoge topknot is bij uitstek geschikt voor party’s maar ook voor meer officiële gelegenheden. Besteed aandacht aan je make-up want met dit kapsel treed je de wereld ‘met open vizier’ tegemoet.

Op onze streetstyle foto’s zie je influencer Karina Nigay met topknot. Let ook even op haar outfit (zie de paillettenrok plus top). Die zou je nog wel eens op leuke mode ideeën voor de feesten kunnen brengen.

