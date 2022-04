3x Coole influencer kapsels met enkel schuifspeldjes. Influencer Leonie Hanne

Tijdens de internationale modeweken laten we ons graag inspireren door de kapsels van de influencers. Doorgaans zijn die stijlvol en eenvoudig. Halflange kapsels zijn het meest populair. De it-girls dragen deze haarlengte graag los of in een klein staartje in de nek. Maar soms doen ze het net even anders.

Zo spotten we een paar originele kapsels – anders dan anders – waar enkel wat schuifspeldjes (en op z’n hoogst een elastiekje) aan te pas komen.

Het meest geraffineerde kapsel was dat van Leonie Hanne. De Duitse influencer vertoonde zich in Milaan met glad geföhnd haar in een middenscheiding. Van voren gezien was het een chique en eenvoudige hair look maar van achteren ontdekten we een interessant detail: daar was het lange haar op oorhoogte met gekruiste schuifspeldjes vastgezet.

Dit is een superchic en feestelijk kapsel. Met enige handigheid lukt, zal het je lukken om zelf de speldjes te plaatsen. Anders moet je even de hulp inroepen van een huisgenoot. Druk de speldjes ietwat op zodat je een bouffant idee (opbolling) krijgt.

Een ander heel eenvoudig maar stylish kapsel idee zagen we bij Fendi waar een influencer haar haar naar achteren had gekamd en het boven één van de oren met goudkleurige speldjes had vastgezet. De speldjes waren in een soort waaiervorm geplaatst en staken mooi af bij het donkere haar (expensive brunette is dé haartrend voor 2022).

Houd je meer van een nonchalante look dan kun je voor een gewild slordig staartje gaan en aan de zijkant van je hoofd kriskras schuifspeldjes plaatsen. Helemaal hip wordt je look als je je oor dan ook nog eens met een flink aantal oorbellen versiert. Tegenwoordig zijn ringetjes voor je oorschelp ook als oorklemmen te vinden zodat je ze zonder gaatjes kunt dragen.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren!

