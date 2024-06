Dior Cruise collectie 2025. Photo courtesy of Dior

Gisteren (4 juni 2024) presenteerde Dior in Edinburgh, Schotland, de nieuwe Cruise-collectie voor 2025. De collectie is kenmerkend voor Maria Grazia Chiuri.

We herkennen de lange doorzichtige jurken met borduursels en soms zelfs ietwat romantische/folkloristische mood, de jaren ’60 mod invloeden, de mannelijke touches her en der. Dit keer is er een Schots sausje overheen gegaan, in de vorm van – natuurlijk – Schotse ruiten (tartan). Verder heeft de collectie ook een gotisch-punk-ish touch in de vorm van dijhoge stoere laarzen, hals-chokers en ‘tuigjes’ rond het bovenlichaam, en stoere leren outfits.

Opvallend in deze Cruise collectie zijn ook de ballonvormen, momenteel al in de mode, die we dus ook in 2025 nog volop gaan zien.

Spectaculair is de avondkleding en vooral de zilverachtige items die met enige fantasie aan een soort maliënkolders doen denken. En verder natuurlijk weer veel borduursels, heftige accessoires – aan de chokers bungelen goudkleurige distels. En ander detail zijn de donkere leren riemen die nonchalant in de taille zijn geknoopt, óók over lange en lichte avondjurken.

Maar laten we je ook het persbericht van het maison met je delen zodat je nieuws uit eerste hand hebt:

Voor Maria Grazia Chiuri is de presentatie van de Cruise-collectie een kans om een wereldreis te maken in de voetsporen van Christian Dior.

Visuele reizen die telkens nieuwe ervaringen oproepen. In 1955 presenteerde Monsieur Dior zijn werk in Perthshire, Schotland, in de balzaal van het Gleneagles Hotel. Voor de creatief directeur van de damescollecties van Dior vormt dit land het raamwerk van de Dior Cruise 2025-collectie, onthuld in de tuinen van Drummond Castle, waar herinneringen, inspiraties en suggesties samenkomen om vormen en borduursels te genereren.

De eenhoorn en de distel, beide symbolen van Schotland, bieden een ongekende variatie op het Millefleurs-motief, weergegeven in heraldische borduursels, in een weerspiegeling van de knowhow van deze uitzonderlijke techniek: een taal op zich en een vorm van veerkracht. Een embleem van Mary Stuart dat te vinden is in Clare Hunter’s boek Embroidering Her Truth: Mary, Queen of Scots and the Language of Power ( Embroidering Her Truth: Mary, Queen of Scots and the Language of Power, Clare Hunter, Sceptre, 2022.)

Enkele van de modellen in de Cruise-lijn worden gesierd door een kaart van Schotland. Deze schetsen een cartografie van samenwerkingen en culturele ontmoetingen die speciaal voor dit défilé zijn ingezet, zoals het eerbetoon aan tartan: ‘Het is waarschijnlijk de enige stof met motief dat nooit uit de mode is’, schreef Christian Dior in The Little Dictionary of Fashion. (The Little Dictionary of Fashion, Christian Dior, Cassell & Company Ltd, Londen, 1954, vertaald in het Frans in 2007 als bijlage bij de catalogus Dior 60 Years of Style.)

Deze traditionele stof, die verschillende kleuren combineert met de snit van een kilt, is intrinsiek kenmerkend voor de regio en stond, en staat, centraal in collecties, van romantiek tot punk.

Foto’s van de Spring-Summer 1955-collectie worden in een soort cineastische montage omgezet in prints of gebruikt als applicaties aan de randen van kilts of schippersjassen. Ze vormen objecten van herinnering die deze Dior Cruise 2025-collectie accentueren.

De looks combineren contrasterende elementen, waaronder de uiteenlopende texturen van fluweel en kant die de eigentijdse ruiter kleden. Bepaalde silhouetten hebben overdreven wijde mouwen die, op witte shirts, verschijnen onder korte jurkjes met geplooide rokken en bustiers die schitteren met borduursels. Deze borduursels verschijnen op verschillende donkere, iriserende stukken die soms zijn versierd met parels. Kanten kragen geven op hun beurt het zwart extra uitstraling.

De Schotse ruit wordt ook gebruikt in zeer lichte materialen en is de rode draad die door deze ware viering van de kilt loopt, of het nu rechtstreeks in Schotland wordt gemaakt of opnieuw wordt geïnterpreteerd. Daarnaast siert het jurken in verschillende lengtes, jassen en capes met grote capuchons. Sommige modellen dragen regenlaarzen. Korte jasjes maken gebruik van grijze stoffen uit de herencollectie en het iconische Bar-jasje is geaccentueerd met zwarte fluwelen brandenburger decoraties.

Ditzelfde fluweel zet een avondjurk in de schijnwerpers, waarvan de aansluitende buste de oversized rok benadrukt. Vederlichte geweven netkousen metamorfoseren in lange, lichte jurken, die de lila tint van nostalgie omarmen.

Deze inventieve choreografie bestaat uit onderling verbonden affiniteiten. Zoals een getuigenis waarin verhalen van vroeger opnieuw worden beleefd, biedt het een reis waarbij de verschillende stadia het onderwerp van creativiteit worden.

