Streetstyle 2024. Mode inspiratie voor jouw look voor juni. Foto Charlotte Mesman

Juni. Deze maand gaat de zomer officieel beginnen. En dat wil je uitstralen met je mode look. Wij hebben weer een paar spannende streetstyle looks voor je. Om inspiratie voor jouw eigen look van op te doen.

Trench coat

Streetstyle 2024. Mode inspiratie voor jouw look voor juni. Foto Charlotte Mesman

We mogen deze maand dan de zomer verwelkomen, niet altijd is het weer ernaar. Om ongewoon frisse temperaturen het hoofd te bieden, is de trench coat altijd een goede bondgenoot. Trendy en functioneel. Draag ‘m, als het niet regent, nu eens niet met boots of sneakers maar met sandaaltjes of pumps. Te fris daarvoor? Ga voor witte pantykousen. Zo blijft je look zomers maar ben je wel op het weer gekleed.

Cargo broek met top

Streetstyle 2024. Mode inspiratie voor jouw look voor juni. Foto Charlotte Mesman

Een andere topper die je als uitgangspunt kunt nemen voor een zomerlook die bestand is tegen weersveranderingen, is de cargobroek. Combineer ‘m met een zomerse top en draag er puntige pumps onder voor een up-to-date mode look. Deze look kun je afmaken met wat je maar wilt: een blazer, een bomber, een vestje, een groot overhemd dat je open draagt.

Chique blouse

Chique blouse met lange rok en gewaagde schoenen. Foto Charlotte Mesman

Heb je een bijzondere gelegenheid kijk dan eens bij de blouses en tops voor zomer 2024. Ze zijn schitterend. Neutrals met ton-sur-ton bloemen zijn een grote modetrend. Ze zijn perfect voor bruiloften en andere feestelijke gelegenheden. Draag ze met een lange rok en, als je durft, met gewaagde schoenen, zoals in de streetstyle look op onze foto.

Met aparte schoenen steel je de show. Foto Charlotte Mesman

Bloemenjurk

Streetstyle 2024. Mode inspiratie voor jouw look voor juni. Foto Charlotte Mesman

Bloemen in alle sausen – als fantasie maar ook in 3D – zijn een andere grote modetrend en het spreekt voor zich dat ze het vooral in de zomer goed doen. Verwissel je jurk met grafische fantasie van vorig jaar zomer voor een jurk met bloemenprint. Die look kun je afmaken met een lichte blazer voor een luchtig effect.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

