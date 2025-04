Zin in de lente? Vier de komst van het mooie seizoen met een nieuwe modelook. We zochten vier lente looks voor je uit.

Streetstyle lente 2025. 4x Lente looks om je door te laten inspireren. Foto Charlotte Mesman

Lente in je hoofd? Goed zo! Maar dat niet alleen. Langzaam maar zeker mogen we toch echt aan lenteachtige modelooks gaan denken. We zochten vier streetstyle lente looks voor je uit om je door te laten inspireren.

Jurkje met hoge laarzen

Streetstyle lente 2025. 4x Lente looks om je door te laten inspireren. Foto Charlotte Mesman

Ook al is het weer nog niet zomers is en laat de lentezon het afweten, er zijn wel manieren om dat supercoole jurkje alvast te dragen. Een van de trucs die we tijdens de Paris Fashion Week tegenkwamen, is: hoge laarzen. Het is een fantastische investering voor je modelook omdat je opeens zoveel meer lenteachtige of zelfs zomerse dingen al kunt dragen. Een vest over je jurkje en klaar ben je!

Spijkerbroek met trenchcoat

Streetstyle lente 2025. 4x Lente looks om je door te laten inspireren. Foto Charlotte Mesman

Het is een klassieker maar je komt er altijd nog enorm stijlvol mee weg: de spijkerbroek met trenchcoat. Klassieke kleuren zijn terug. Qua lengte kun je dit seizoen alle kanten op. Hoe langer je trench, hoe gekleder. Nog fris? Ga voor een coltruitje onder je blouse of blazer.

Lichte kleuren

Streetstyle lente 2025. 4x Lente looks om je door te laten inspireren. Foto Charlotte Mesman

Een ander truc om direct lenteachtig voor de dag te komen, is natuurlijk: lichte kleuren. Bij fris weer is de succesformule: warme materialen in lichte kleuren. Leer is een topper voor de lente. Met een leren setje, of je nu voor nep of echt gaat, sla je over een enorm goed figuur. Probeer eens te overaccessorizen met meerdere gekleurde tassen, goudkleurige statement sieraden en misschien wel een klassieke sjaal die je op een aparte manier draagt, zoals op de foto hierboven. Ook hier bieden hoge laarzen weer uitkomst bij niet al te warm lenteweer.

Suède in tan kleuren

Streetstyle lente 2025. 4x Lente looks om je door te laten inspireren. Foto Charlotte Mesman

Mocht je het nog niet weten, suède in zijn oorspronkelijke tan kleur is weer helemaal in de mode. Houd je van deze knipoog naar de jaren ’70 dan kun je dit lenteseizoen je hart ophalen. Trek even wat tijd uit om spannende combinaties te leggen. Een voorbeeld daarvan zie je op onze streetstyle foto. Daar is een suède overknee jas gecombineerd met fuchsia pantykousen en stoere rijglaarzen. Onder de jas een witte blouse met gesteven kraag en een stropdas! Je moet er maar opkomen.

Must-have voor deze lente? Een zonnebril met doorzichtige glazen die je oogopslag niet verbergen maar je ogen, make-up en blik juist laten zien!

Bekijk de streetstyle lentelooks maar eens en laat je inspireren voor jouw modelook voor lente 2025.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS