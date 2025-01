De make-up trends voor lente zomer 2025 zijn minimalistisch met een dramatische of speelse twist. Zo ziet de look bij Loewe eruit.

Make-up trends 2025. Goud en zilver bij Loewe. Foto ADVERSUS

Als het op make-up trends voor lente zomer 2025 aankomt, gaan we opvallende details zien. De make-up op zich is minimalistisch maar de make-up artiesten backstage bij de shows schijnen er plezier in te scheppen om de looks voor lente zomer 2025 een dramatische of speelse twist mee te geven. Zo zagen we bij Miu Miu een glitter lip liner. En bij Loewe dramatische glitter ogen!

De make-up look bij Loewe

Make-up trends 2025. Goud en zilver bij Loewe. Foto Charlotte Mesman

De make-up look bij Loewe, ontworpen door top make-up artiest Pat McGrath, bestond uit minimalistische looks; voor sommige modellen was die verrijkt met glitter ogen in goud of zilver. Deze look sloot perfect aan bij de moderne couture stijl van ontwerper Jonathan Anderson voor Loewe.

De make-up look: gouden halve manen en zilveren vleugels

Het meest opvallende kenmerk van de make-up bij Loewe waren de goudkleurige glitter halvemaantjes die boven de ogen van twee van de modellen waren aangebracht. Deze halve manen bestonden uit grote, glinsterende bogen die tot over het wenkbrauwbot reikten. De applicatietechniek bestond uit het in lagen aanbrengen van gouden pigmenten met een vleugje gesneden folie voor extra dimensie.

Make-up trends 2025. Goud en zilver bij Loewe. Foto ADVERSUS

McGrath beschreef dit ontwerp als een herinterpretatie van halve maanogen die ze eens voor jaren ’90 topmodel Karen Elson deed. De natuurlijke wimpers van de modellen waren nagenoeg onopgemaakt, waardoor de glinsterende halvemanen in het middelpunt van de belangstelling kwamen te staan.

Acht andere modellen kregen een zilverkleurige oogmake-up in de vorm van vleugels die de ogen een langgerekte look meegaven.

Om de glitter effect te bereiken, gebruikte McGrath haar nieuwe Luminous Legends: Mega Eye Shadow Palette, dat levendige pigmenten en echte glitters bevat.

Inspiratie achter de look

Make-up trends 2025. Goud en zilver bij Loewe. Foto Charlotte Mesman

De inspiratie voor deze make-up look was het idee om moderniteit te combineren met klassieke schoonheid. McGrath werkte voor deze maquillage nauw samen met Jonathan Anderson en leefde zich daarbij in in de stijl van Loewe. De glinsterende oogontwerpen moesten een gevoel van creativiteit en speelsheid oproepen, in lijn met Andersons sculpturale en vloeiende ontwerpen op de catwalk.

Tips om deze look thuis na te doen

Volg deze stappen om de make-up look van Loewe voor lente zomer 2025 thuis na te doen:

Bereid je huid voor: Begin met een schoon gezicht en breng een hydraterende primer aan om een gladde basis te creëren.

Foundation en highlights: Gebruik een lichtgewicht foundation voor een egale teint, gevolgd door een highlighter op je jukbeenderen en wenkbrauwen voor die stralende gloed.

Creëer de glitter details: maak met een gouden glitter eyeliner of oogschaduw een boog boven je oogleden, die doorloopt tot over je wenkbrauwbot. Voor extra dimensie kun je een laagje fijne gouden glitter of glanspoeder aanbrengen.

Voor de zilverkleurige vleugels creëer je met een glitter eyeliner de vorm die je op onze foto’s ziet en vul je de vleugels verder in met dezelfde eyeliner of een zilverkleurige glitter oogschaduw.

Voor de zilverkleurige vleugels creëer je met een glitter eyeliner de vorm die je op onze foto’s ziet en vul je de vleugels verder in met dezelfde eyeliner of een zilverkleurige glitter oogschaduw. Definieer je wimpers: breng een licht laagje mascara aan op je wimpers voor een subtiele definitie – vermijd een zware applicatie om de focus op het oogontwerp te houden.

Finish met lippen: kies voor een neutrale of zachtroze lipkleur voor een verder minimalistische look.

Make-up trends voor lente zomer 2025

De make-up look van Loewe past perfect bij de opkomende trends voor lente zomer 2025, die de nadruk leggen op opvallende ogen of mond en minimalistische benaderingen van andere gelaatstrekken. De belangrijkste trends zijn:

Accentuering van de ogen: zoals te zien in verschillende shows, waaronder Ganni en Dries Van Noten (minimalistische make-up met fel gekleurde wimpers en pasteloogschaduw in dezelfde tint), is er een duidelijke focus op het centraal stellen van de ogen in beauty looks.

Accentuering van de mond: voor Miu Miu paste Pat McGrath hetzelfde concept – minimalistische make-up met een glitter accent – als bij Loewe toe maar bij Miu Miu was het een glitter lip liner.

Accentuering van de mond: voor Miu Miu paste Pat McGrath hetzelfde concept – minimalistische make-up met een glitter accent – als bij Loewe toe maar bij Miu Miu was het een glitter lip liner. Glitter en metallic: het gebruik van glitters en metallic elementen wint aan populariteit en is goed voor speelse maar tegelijkertijd geraffineerde looks.

Klik hier voor beauty trends voor de heren op ADVERSUS