Met deze lippenstift trend voor winter 2024 2025 ben je up-to-date

Lippenstift trend voor winter 2024 2025: rode lippen. Photo courtesy of Sportmax

Een nieuw seizoen komt met nieuwe lippenstift trends. We kunnen je nu al verklappen dat rode lippen terugkomen. Dit zijn de belangrijkste lippenstift trends voor winter 2024 2025. Belangrijkste lippenstift trends

Dieprode lippen

Lippenstift trend voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Etro

Dieprode lippen maken deze winter een krachtig statement. Ontwerpers zoals Thom Browne, Molly Goddard en Richard Quinn stuurden hun mannequins met pittige rode monden de catwalk op. De lippen zijn intens en vaak ietwat stained, zoals bij Etro. Ook bij Dolce & Gabbana waren de lippen rood (en de ogen smokey) zodat ze door de zwarte netjes die aan de hoedjes waren bevestigd te zien waren.

Lippenstift trend voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Dieprode monden dus maar ook volle monden die gezien mogen worden. De visagisten aarzelden niet om de contouren net iets te verleggen zodat de monden nog markanter werden. De boodschap is duidelijk: rode lippen zijn niet meer alleen voor de avond maar ook voor overdag. Deze trend past bij een groeiend vertrouwen in persoonlijke stijl.

Donkere bes en zwarte kers

Lippenstift trend voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Valentino

Donkere, vampy tinten zijn ook trendy. Zwarte kersentinten zijn in deze trend de favoriet. Deze kleur was met name te zien op de catwalk van Giada. Ook Valentino koos voor de prêt-à-porter show donkere, bijna zwarte monden. De evolutie van klassiek rood naar diepere bessentinten is geraffineerd en perfect voor de koudere maanden.

Nude en aardse tinten

Felle kleuren krijgen altijd een minimalistische tegenhanger. Voor winter 2024 2025 zijn dat nude tinten die zijn geïnspireerd door de natuur en die mooi aansluiten bij de eigenlijke kleur van je lippen. Deze tinten hebben vaak een lichte glans zodat je lippen zacht en vol overkomen. Deze trend was op vele catwalks te spotten. Soms neigde de nude tint wat meer naar het roze, soms wat meer naar het oranje, maar steeds bleef de tint zo dicht mogelijk bij de eigen kleur.

Van bleekroze tot licht rozerood

Lippenstift trend voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Louis Vuitton

Een trend die tussen de nude trend en de dieprode lippen in ligt, is die van de zacht rozerode lippen met een mooie glans. Soms is de kleur wat intens, soms zelf ronduit bleek. Zo zagen we bij Chanel zagen we een glanzende rozerode kleur met een lieflijke uitstraling. Het is een vrij klassieke look die zich gemakkelijk laat dragen. Bleekroze lippen zagen we onder meer bij Marni.

Jaren ‘90

We hadden gedacht dat de nineties ‘brownies’ lippen, een trend die Bella Hadid nu al weer een paar seizoenen geleden zette, tot het verleden zou behoren maar toch zagen we hier en daar, bijvoorbeeld tijdens de Copenhagen Fashion Week, nog bruine en met lippotlood omlijnde lippen opduiken. Vind je het mooi, weet dan dat deze typisch jaren ’90 lippen nog steeds in de mode zijn.

Klik hier voor beauty trends voor de heren op ADVERSUS