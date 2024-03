Dit zijn de allernieuwste lippenstift trends voor winter 2024 2025. Donkere lippenstift bij Valentino. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de modeweken krijgen we niet alleen een idee van de nieuwe modetrends voor het komende seizoen te zien, we worden ook getrakteerd op de trends in de make-up. Voor herfst winter 2024 2025 zagen – vooral op de catwalks in Parijs – veel no make-up looks met nude lippen. Maar er waren ook modehuizen die voor heel spannende lipstick kleuren kozen. Dit zijn de allernieuwste lippenstift trends voor winter 2024 2025 van de catwalks.

Dit zijn de allernieuwste lippenstift trends voor winter 2024 2025. Donkere lippenstift bij Valentino. Foto Charlotte Mesman

De meest dramatische lip look zagen we bij Valentino in Parijs. De modellen hadden donkere, bijna zwarte lippen met een soort latex effect terwijl de huid en de ogen heel licht waren opgemaakt. We verwachten dat dit een zogenaamde ‘modebladen’-trend gaat worden, maar of we ‘m in het dagelijks leven gaan tegenkomen is de vraag.

Wél kan het zijn dat deze trend de deur openzet voor donkerrode lippen voor volgend jaar winter. Dat is een vertaalslag van deze zwarte lippen naar een meer draagbare trend.

Net zo opmerkelijk waren de lippenstift kleuren bij Dries van Noten. Niet alle modellen hadden dezelfde kleur lippenstift. Grofweg zagen we drie tinten voorbijkomen: donkerrood, op zich niet zo bijzonder, maar ook mandarijnoranje en een lichte paarsblauwe kleur met een koude ondertoon en een grungy look. Deze kleuren komen heel onnatuurlijk over maar zijn daarom juist interessant.

Ook goed om te weten is dat de textuur van de lippen bij Dries van Noten glossy was. Dit is dus iets wat we volgend jaar winter nog steeds blijven doen. Ook bij Off-White zagen we hoogglanzende lippen maar dan an sich, op een natuurlijke mond.

Klassieke rood en roze lippenstift kleuren blijven natuurlijk ook altijd meedoen. Ook hier zien we allerlei versies: van mat tot glanzend en zelfs metallic. Maar ook ‘stained’ of juist heel scherp en omlijnd. De rood tinten variëren van helrood tot bordeaux, de roze tinten zijn wat koeler en vaak ook heel licht.

Klik hier voor beauty trends voor de heren op ADVERSUS