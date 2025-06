De badmode trends voor zomer 2025 laten allerlei stijlen en kleuren zien, maar de high leg trend is een absolute must!

20 Badmode trends voor zomer 2025. Eentje is een absolute must! Photo courtesy of Miu Miu

In de badmode trends voor zomer 2025 draait het allemaal om je benen. Dat komt door de hoog opgesneden badpakken en bikini’s die de nieuwe badmode domineren. Hoog opgesneden swimwear is dé must-have van het seizoen. Vooral in de bekende badmode collecties kom je deze modellen volop tegen; de bekende modehuizen zijn gewoonlijk wat conservatiever, ook al zien we ook daar dat de broekjes steeds hoger opkruipen. Doe daar je voordeel mee.

Natuurlijk is er meer nieuws onder de zon. Of je nu gaat voor een bikini of een badpak, deze zomer heb je keuze te over: gewaagde cut-outs, tijdloos zwart, speelse prints en verrassende materialen. Hieronder vind je de belangrijkste badmode trends voor zomer 2025 die je niet mag missen, perfect voor als je stijlvol en zelfverzekerd je entree op het strand of in het zwembad wil maken.

De badmode trends voor 2025

Hoog opgesneden broekjes en badpakken

De high-cut, ook wel high-leg genoemd, is dé trend die je benen optisch verlengt en een retro-touch – think de jaren ’80 – geeft aan je zwemlook. Een andere – sexy – trend zijn de broekjes en badpakken die een groot deel van je billen vrijlaten. Of je je daaraan gaat wagen, laten we aan jou over!

Badpakken en bikini’s met spannende uitsparingen zijn nog steeds helemaal hot. Denk aan asymmetrische cut-outs, openingen bij de taille of zijkanten die nét meer laten zien. Zelfs bikini’s komen deze zomer met inventieve cut-outs. Een andere nieuwigheid is het badpak met een cirkelvormige uitsparing op je buik (om die buikspieren waarop je zo hard gewerkt hebt maximaal te showen!).

Klassiek, stijlvol en altijd goed: het zwarte badpak krijgt deze zomer een moderne update met bijvoorbeeld ritsdetails of subtiele versieringen als roesjes.

Hoge tailles gecombineerd met een hoge beenuitsnijding zorgen voor een flatterend silhouet dat je taille accentueert en je benen langer laat lijken.

De tijdloze triangel top blijft populair en is perfect te combineren met high-waisted of high-cut broekjes voor een evenwichtige en übervrouwelijke look.

Glinsterende metallic riemen of kettingen rond de taille geven een glamour touch en accentueren je taille.

Vrolijke bloemenprints en speelse stippen zorgen voor een frisse, vrouwelijke uitstraling en geven je zwemlook een vrolijke twist.

Crochet is helemaal terug en geeft een boho-chique vibe. Perfect voor als je van een handgemaakt, relaxed en natuurlijk gevoel houdt.

Innovatieve stoffen met een sponsachtige textuur zorgen voor een uniek effect en maken je zwemkleding bijzonder.

Fris en fruitig: denk aan citroengeel, fel oranje en limoengroen die je zomerse garderobe een energieke boost geven. Maar denk ook aan fantasieën als vrolijke rode kersen tegen een witte achtergrond.

Tijdloze strepen in een maritieme stijl blijven een favoriet en krijgen een frisse update voor 2025.

Luipaard, slang en andere dierenprints geven een stoere, zelfverzekerde uitstraling aan je zwemkleding.

One-shoulder badpakken en asymmetrische cut-outs zorgen voor een moderne, artistieke look.

Kant, borduursels en pareltjes geven een zachte, vintage touch aan je zwemkleding.

Steeds meer merken kiezen voor eco-vriendelijke materialen zoals gerecycled nylon, zodat je stijlvol én verantwoord kunt zwemmen.

Strapless badpakken en bandeau tops zijn perfect voor een moderne, minimalistische look en besparen je die lelijke witte bandjes op je schouders en decolleté.

Roesjes langs de rand van bikini’s of badpakken zorgen voor een speels en vrouwelijk effect.

Mesh of transparante inzetstukken geven een subtiel sexy tintje zonder te veel huid te tonen.

Gehaakte of luchtige cover-ups in dezelfde stijl als je badkleding maken je look compleet en klaar voor een dagje strand én borrel.

Vintage geïnspireerde modellen met een moderne twist houden de retrotrend fris en actueel.

Kortom, zomer 2025 draait om badmode die je benen verlengt, je taille accentueert en je stijlvol laat stralen. Of je nu kiest voor een klassiek zwart badpak met cut-outs, een vrolijke crochet bikini met metallic details of een high-waisted setje in een felle kleur: met deze trends zit je altijd goed. Durf te spelen met vormen, prints en materialen en maak van jouw beach look een echte fashion statement.

