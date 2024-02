De modekleur rood in de streetstyle mode voor 2024. Foto Charlotte Mesman

De modekleur rood is een huge comeback aan het maken. Niet alleen in de modecollecties voor lente zomer 2024 maar ook in de streetstyle. Het gaat om helderrode kleuren en kleuraccenten die we op een vernieuwende manier in onze fashion looks gaan verwerken.

Total red

Eén populaire look onder de influencers en modemensen is: total red. Van top tot teen in het rood. Tot en met de accessoires aan toe. Deze look hebben we te danken aan de ton sur ton trend die nu al seizoenen lang heel geliefd is en van toepassing is op letterlijk elke kleur, dus ook rood.

Rode tassen

De modekleur rood in de streetstyle mode voor 2024. Foto Charlotte Mesman

Rode tassen zijn niets nieuws. Die zullen we altijd blijven zien en dragen. Ook het komende seizoen is het een trend. Je draagt ze als kleuraccent bij wat voor een look of kleur dan ook. Denk aan rood bij pastels, rood bij donkere kleuren, rood bij spijkergoed, rood bij roze, rood bij poederkleuren, rood bij neutrals. Maak je eigen favoriete combinaties.

Rode schoenen (dé nieuwigheid!)

De modekleur rood in de streetstyle mode voor 2024. Foto Charlotte Mesman

De nieuwigheid voor voorjaar zomer 2024 zijn rode schoenen. Niet dat we nooit rode schoenen hebben gedragen, maar voor het komende seizoen zien ze er toch een beetje anders uit. Zo gaan we de chunky loafers van de afgelopen jaren in rode versies tegenkomen. En verder mag je rode muiltjes en sandaaltjes verwachten, die je dan ook nog eens met witte sokken mag dragen. Verder combineer je ze weer met van alles. Een beetje shockeren in de mode is altijd goed.

Rode pantykousen

Photo courtesy of Givenchy

Voor een snelle update kun je ook denken aan rode pantykousen. Ook die gaan we dit seizoen anders dan anders dragen. De grote verrassing was bij Givenchy waar we rode stay up kousen in combinatie met rode pumps onder een bleekblauw doorzichtige rok zagen. Hoe kun je het bedenken!

Een rood kleuraccent

De modekleur rood in de streetstyle mode voor 2024. Foto Charlotte Mesman

Andere manieren om met rood te spelen, is: onverwacht een rood item in je look verwerken. Zie de streetstyle look de foto hierboven. Een rood gilet en je outfit is opeens helemaal up-to-date en modern.

Rode nagels

Mocht je echt niet van rood aan je lijf houden, maar toch iets met deze kleur willen, ga dan voor rode nagels. Rode nagellak is momenteel weer een topper. Felrode kleuren zijn heel geliefd. Goed om te weten: volgens de red nail theory, viraal op TikTok, trek je met rode nagels sneller potentiële aanbidders aan. Dat zou komen omdat veel jongeren die in de jaren ’90 opgroeiden, hun moeders met rode nagels zagen. Volgens de theorie zou mannen zich aangetrokken voelen tot vrouwen met rode nagels omdat ze bij het zien daarvan aan hun moeder moeten denken :-)

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw voorjaarslook.

