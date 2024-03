Deze jeans trends voor voorjaar 2024 spotten wij bij Chanel

De jeans trends voor voorjaar 2024 bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Bij de modeshow van Chanel gaven we onze ogen de kost. Er kwam van alles voorbij. Van lange zwartwitte jurken tot spijkerbroeken looks. Dit zijn de jeans trends voor voorjaar 2024 die wij bij Chanel spotten.

Van carrot tot baggy

De jeans trends voor voorjaar 2024 bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Eigenlijk mag je op dit moment elk type spijkerbroek dragen. Baggy jeans zijn nog steeds dé trend maar er is een tendens naar strakkere modellen, zoals de carrot jeans. Rechte modellen in jaren ’80 stijl mogen ook nog steeds. Bij Chanel spotten we verder ook nog cargo jeans en spijkerbroeken met wijd uitlopende pijpen. Kortom, alles mag en kan. Wil je meer lezen over de typen spijkerbroeken, klik dan hier.

Ballerina’s

De jeans trends voor voorjaar 2024 bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Een combinatie die we jarenlang niet gezien hebben, is spijkerbroeken met daaronder ballerina’s. Bij Chanel zagen we vooral smetteloos witte balletschoenen voorbijkomen die dan ook nog eens met een wit pantykousje worden gedragen. Lekker tuttig maar toch wel weer leuk. Let ook op de goudkleurige schoenen. Weer eens heel wat anders dan sneakers of stoere boots.

Bouclé jasjes

De jeans trends voor voorjaar 2024 bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Als je naar Chanel gaat, gaat er op je spijkerbroek vanzelfsprekend een tweed jasje. Maar ook als je niet tot de weinige uitverkorenen hoort die voet in het heiligdom van Chanel mogen zetten, is deze combinatie een aanrader. Tweed jasjes, maar ook tweed topjes en zijn weer helemaal een trend.

Total denim

Total denim look bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Houd je van een totale jeans look, dan zit je dit seizoen opnieuw goed want om de total jeans looks in Parijs konden we dus echt niet heen. Draag je spijkerbroek gerust met je spijkerjack. Haal er een wit T-shirt bij en maak de look af met een fel kleur accent, bijvoorbeeld een rode tas.

Bekijk de streetstyle foto’s van de Paris Fashion Week en laat je inspireren voor jouw lentelook.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS