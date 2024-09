Dit zijn de spijkerbroeken trends voor winter 2024

Spijkerbroeken trends voor winter 2024 2025. Photos courtesy of Etro, Diesel, Stella McCartney, Dior, Acne Studios

Een key item in je garderobe is of course de spijkerbroek. Je kunt er niet genoeg hebben en eigenlijk zou je ze door elkaar moeten dragen, ongeacht de modetrends. Zolang ze mooi zitten en je je er goed in voelt, mag alles. Toch werkt het in de praktijk vaak niet zo en wil je je look updaten volgens de allernieuwste mode. Daarom doken wij in de spijkerbroeken trends voor winter 2024.

Spijkerbroeken op de catwalks

Ook dit seizoen waren spijkerbroeken op de catwalks weer goed vertegenwoordigd. Spijkergoed heeft in deze jaren geen hoofdrol maar blijft een vast onderdeel van de modecollecties van de maisons. In veel collecties zijn altijd wel een of twee spijkerbroeken te vinden.

Recht en wijd

Spijkerbroeken trends voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Stella McCartney

Als we kijken naar de modecollecties voor winter 2024 2025 dan hebben rechte en wijde spijkerbroeken volgens ons nog steeds de overhand. Skinny en slim fit spijkerbroeken zijn nog steeds ver te zoeken. De meeste broeken hebben nog steeds een middenhoge taille en vrij lange pijpen. Enige uitzondering is de denim bermuda die we deze winter gaan dragen. Die valt op de knie.

Kleuren

Spijkerbroeken trends voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Blauw is en blijft dé kleur. Een paar seizoenen geleden speelden de modeontwerpers nog met pastels en andere kleuren maar voor winter 2024 2025 zijn we weer terug bij af. Blauw dus. Maar wel in allerlei toonaarden en washes. Donkerblauw voor een klassieke en geklede look, verwassen tinten voor een vintage look.

Speciale bewerkingen

Ook dit seizoen zien we spijkerbroeken met opvallende details of speciale bewerkingen, zoals de spijkerbroek me zilveren pailletten bij Stella McCartney of de grijszwarte denim met coating en blauw manchetten bij Acne Studios.

Total denim

Total denim is ook nog steeds van de partij. We zagen deze look onder meer bij Diesel, Dior en Acne Studios. Het gaat dan steeds om looks waarin top en broek in dezelfde denim zijn uitgevoerd. Opvallend is dat de tops langer lijken te worden.

Hot items

Spijkerbroeken trends voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Chloé

Twee spijkerbroeken maken ons bijzonder hebberig. De spijkerbroek met ultralange wijd uitlopende pijpen bij Chloé. Chemena Kamali, Chloé’s creatief directeur, combineerde de broek met een lang tweed jasje, een ragfijne poederkleurige blouse met roesjesmouwen en een seventies tas en zonnebril. Superchic!

Spijkerbroeken trends voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Alexander McQueen

Een ander model dat er met kop en schouders bovenuit springt, is de smal gesneden spijkerbroek met wijd uitlopende maar samengesnoerde broekspijpen van Alexander McQueen. Ook om de couture top kun je niet heen :-)

