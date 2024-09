Zo heb je je leesbril altijd bij de hand

Er zijn van die dingen die je altijd kwijtraakt. Een leesbril bijvoorbeeld. Herken je het? Vast wel! We hebben onze gedachten er eens over laten gaan en hebben een aantal tips die je helpen om je leesbril altijd bij de hand te hebben. Zo bespaar je jezelf ergernis en win je tijd (iets wat in sommige momenten cruciaal kan zijn).

Gouden tip

Vaak associëren we een leesbril met ‘aging’ en ‘lastig’. Verzoen je met deze ideeën door jezelf een mooi exemplaar cadeau te doen. Kies een bril die je goed staat en waar je blij mee bent. Je zult er vanzelf voorzichtiger en bewuster mee omspringen en de bril minder snel kwijt raken.

8 Tips om je leesbril altijd bij de hand te hebben

#1 Brillenkokers en -etuis

Een bril is niet altijd even goed zichtbaar, vooral ook omdat de glazen doorzichtig zijn. Een brillenkoker of etui in een opvallende kleur kan daarom uitkomst bieden. Kies een

compact en lichtgewicht ontwerp dat gemakkelijk in je tas of zak past. Het kan ook helpen om een stijlvolle en ietwat duurdere koker te kiezen waar je echt blij mee bent. Je bent er dan zuiniger op.

#2 Zak of kraag

Schuif je leesbril in een zak van je blouse of jasje of klem hem vast aan je kraag wanneer je deze niet nodig hebt.

#3 Brillenkettingen of -koorden

Bevestig je leesbril aan een stijlvolle ketting of trendy koord dat om je om je nek draagt. Zo voorkom je dat je je bril kwijtraakt en het vergemakkelijkt het op- en afzetten.

#4 Magnetische brillenhouders of -clips

Wist jij dat er ook magnetische brilhouders of -clips zijn om je leesbril aan je shirt, blouse of jas te bevestigen? Als je dan ook nog een mooie leesbril kiest, creëer je hiermee een stijlvol accessoire.

#5 Eyeglass loops of ringen

Een ander accessoire dat steeds meer in opkomst is, is de eyeglass loop of ring. Herinner je je die trend van de sleutel loops die je om je nek hing nog? Zoiets bestaat er ook voor (lees)brillen en de ontwerpen zijn supertrendy. Ook op deze manier heb je je leesbril altijd bij de hand. Ze zijn zo gemaakt dat je de bril gemakkelijk loshaakt. Met loops of ringen vermijd je dat ‘oma-effect’ van leesbril met kettinkjes aan weerszijden tijdens het dragen.

#6 Op je hoofd

Het ligt voor de hand maar je kunt je leesbril natuurlijk ook boven op je hoofd kwijt. Dat maakt het op- en afzetten helemaal gemakkelijk.

#7 Meerdere brillen op plekken binnen handbereik

Bewaar meerdere leesbrillen op handige plekken zoals in je auto, op kantoor, in huis en in je tas. Je moet dan wel consequent de bril bij het afzetten weer op z’n plek leggen want anders werkt het niet.

#8 Leeslenzen

Vind je een leesbril teveel gedoe, verdiep je dan eens in leeslenzen (multifocale lenzen). Dit soort lenzen hebben een leessterkte en een sterkte voor veraf. In het begin is het even wennen omdat je hersens zich moeten aanpassen maar als je doorzet, werken ze echt en is je leesbril verleden tijd.

