De Paris Fashion Week voor lente zomer 2025 is in volle gang en Trendystyle is erbij, onder de stromende regen.

Modellen bij Dries van Noten. Foto Charlotte Mesman

De Paris Fashion Week voor lente zomer 2025 begon voor ons goed: met anderhalf uur wachten op de bagage op Charles de Gaulle Airport en stromende regen. Maar we lieten ons er niet door ontmoedigen. Bij Andries van Noten schoten we onze eerste model streetstyle foto’s van deze Fashion Week.

Model in trench coat bij Dries van Noten. Foto Charlotte Mesman

Overigens was het voor het maison Dries van Noten een bijzonder moment: de wisseling van de wacht. De Belgische modeontwerper kondigde aan dat hij eind juni 2024 zijn functie als creatief directeur van zijn gelijknamige modehuis zou neerleggen. Dit markeert het einde van een carrière die begon in 1986 en gekenmerkt werd door eclectische en innovatieve ontwerpen. De nieuwe zomercollectie die gisteren op de catwalk in Parijs werd getoond, lijkt te zijn ontworpen door de studio in Antwerpen. We hebben geen specifieke naam van een nieuwe ontwerper gehoord.

Sara Caballero bij Dries van Noten. Foto Charlotte Mesman

Maar dat terzijde. Terug naar ons verhaal. Dat gaat over stromende regen. Gelukkig werd die net wat minder op het moment dat de modellen na de show naar buiten kwamen. We fotografeerden het Spaans-Chileense topmodel Sara Caballero met bloemen in haar armen, ongetwijfeld voor haar verjaardag die ze die dag vierde.

Apolline Rocco Fohrer bij Dries van Noten. Foto Charlotte Mesman

We fotografeerden ook het Franse model Apolline Rocco Fohrer dat voor de gelegenheid geheel in het groen – volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2024 2025 gekleed ging.

Streetstyle tijdens de Paris Fashion Week.Foto Charlotte Mesman

Let ook op de haar en make-up look. Die was typisch ‘Dries van Noten’: veel korte kapsels en een opvallende make-up look met lichte of gekleurde wimpers, een kleurrijke touch die we van het maison gewend zijn.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw eigen mode en make-up look.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS