Zo zien de trench coats voor herfst winter 2024 2025 eruit. Photo courtesy of Moschino

Geen herfst zonder trench coats. Helemaal niet nu klassiekers weer helemaal centraal staan in de mode. Op de catwalks voor herfst winter 2024 2025 zagen we deze tijdloze jas volop langskomen. Maar natuurlijk altijd met een nieuwe, eigentijdse twist. Dit zijn de hotste trench coats voor herfst winter 2024 2025.

Klassiekers

Als een fashion brand als Moschino als eerste look een double breasted trench coat in de bekende klassieke beige kleur (misschien net met iets meer groen erin) de catwalk opstuurt en er dus de show mee opent, dan kun je er d*nder op zeggen dat deze klassieker weer helemaal top is. En dus fashionista’s, haal je trench coat(s) maar weer tevoorschijn. Ze zijn cool! Hoe klassieker, hoe beter. Quiet luxury viert nog steeds de boventoon.

Cropped trenchcoats

Korte trench bij Dior. Photo courtesy of Dior

De cropped trenchcoat is een opvallende trend dit seizoen. Deze stijl behoudt klassieke kenmerken zoals brede revers en een tailleband maar is beduidend korter. Dit kan tot boven de knie zijn of zelfs halverwege je dijbeen. Deze modellen zijn supercool met een slim fit broek en sneakers of boots of met panty’s en een klassieke schoentje.

Bijzondere materialen

Zo zien de trench coats voor herfst winter 2024 2025 eruit. Photo courtesy of Stella McCartney

Ontwerpers experimenteren met verschillende materialen, waaronder traditionele regenjasstof maar ook met onconventionele texturen zoals denim, lakleer en leer. Een ‘dramatisch’ voorbeeld van een trench coat met een leerlook is die van Stella McCartney. Lakleren trench coats zagen we onder meer bij Chloé.

Minimalistisch

Eigenlijk hebben we het al indirect over de minimalistische stijl van de trench coats trends voor herfst winter 2024 2025 gehad want met het woord ‘klassiek’ is alles al gezegd. De trench coats voor dit seizoen komen zonder al te veel details. Ook de kleuren sluiten aan bij deze stijl.

Trench met cape

Lak regenjas bij Chloé. Photo courtesy of Chloé

Dat betekent niet dat er geheel niet geëxperimenteerd wordt met vormen en lengtes. We zagen al de korte trench. Een andere nieuwigheid was de trench met geïncorporeerde korte cape bij Chloé.

Kleurenpalet

Acid groene jas bij Dries van Noten. Photo courtesy of Dries van Noten

De kleurentrends voor trenchcoats dit seizoen zijn ingetogen maar ook ontleend aan de hotste modekleuren voor winter 2024 2025. Camel en beige blijven domineren en zijn onmisbaar in minimalistische garderobes. Maar we gaan ook trench coats dragen in twee mooie top modekleuren voor deze winter: bordeauxrood en alles wat daarmee in het verlengde ligt, zoals kersenzwarte en chocoladebruine tinten. Een andere topkleur die ook in de regenjassen terugkomt, is olijfgroen. Houd je van zwart, dan zit je dit seizoen goed want ook de zwarte trench is hot. Pastelkleurige trends zoals we die een paar jaar geleden wel zagen, zijn van het toneel verdwenen maar een acid groene slank afkledende jas met trenchachtige trekken mag zeker!

