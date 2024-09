Zin in de nieuwe wintermode? Houd deze modekleur voor winter 2024 in de gaten. Deze kleur is helemaal in trend met de nieuwe demure stijl.

Groen modekleur voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Alberta Ferretti, Jil Sander, Fendi

Als het op de modekleuren voor winter 2024 aankomt, zijn er twee tinten die een hoofdrol spelen. Of eigenlijk: twee kleurenreeksen, want elk van deze kleuren komt in verschillende nuances die in elkaars verlengde liggen. In de ene kleur is ‘wijnrood’ de kern, in de andere kleur is het ‘olijfgroen’. Over die olijfgroene kleur en alle nuances daarom heen, vertellen we je vandaag meer.

Bratt green no more

Voordat we ingaan op groen als nieuwe modekleur voor winter 2024 eerst iets over de groentint die afgelopen zomer populair was: Brat green. Brat green, een levendige en opvallende tint, die inmiddels karakteristiek is voor zomer van 2024 is grotendeels geïnspireerd door Charli XCX’s nieuwste album, Brat. Deze opvallende tint, vaak beschreven als een helder limoengroen – of minder flatteus – slijmgroen was onder meer te bewonderen op de catwalks van The Attico en Loewe. Fashionista’s en influencers maakten deze gedurfde tint die niet iedereen even mooi vindt nog populairder.

Groen modekleur voor winter 2024

Groen modekleur voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Ferragamo

Maar voor winter 2024 2025 gaan we deze tint achter ons laten en verruilen voor meer ingetogen groenkleuren die bij de demure aesthetiek, een stijl die je misschien al kent, passen. Demure staat – je raadt het al – ingetogen en eigenlijk is het niet meer dan de nieuwe quiet luxury trend. Tot deze trend hoort ook de wijnrode modekleur.

Welke groentinten?

Groen modekleur voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Alberta Ferretti

De groentinten die we op de catwalks voor winter 2024 2025 zagen, worden wel kortweg als olijfgroen aangeduid. Dat is de kernkleur van deze kleurtrend maar we gaan nog veel meer andere groennuances zien, zoals Rain Forest, een donkere frisgroene tint, Aventurine, naar de gelijknamige groene edelsteen, Fern, varengroen, en Iguana, de acid groene kleur van de leguaan (ja, het reptiel).

Welke catwalks?

Groen modekleur voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Ann Demeulemeester

Groentinten zagen we onder meer bij de Italiaanse modehuizen Ferragamo, Fendi Jil Sander en Alberta Ferretti. Ook Parijs deed aan groen, think Chloé en Ann Demeulemeester. Iguana groen zagen we bij Alexander McQueen.

Hoe draag je groen?

Groen modekleur voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Chloé

Het meest populair is volgens ons de gedekte olijfgroene tint die zich heel gemakkelijk laat dragen. Je kunt kiezen voor een monochrome look, dus een look geheel in deze kleur (tot aan je pantykousen toe, zie Alberta Ferretti), maar je kunt deze kleur ook heel mooi combineren met andere groentinten, of zelfs met donkere wijnrode tinten en chocolade bruine nuances. Het leuke is hier dat de meest geliefde modekleuren voor 2024 2025 elkaar raken en soms zelfs bijna ongemerkt in elkaar overlopen zoals we dat bij Fendi en Chloé zagen.

Zoals je ziet, kun je met deze modekleur voor winter 2024 2025 alle kanten op! Waar wacht je nog op? Met deze kleur kun je nu al experimenteren.

