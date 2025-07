De 10 hotste sandalentrends zomer 2025. Photo courtesy of Elie Saab

Deze zomer zijn sandalen veel meer dan een warme-weerschoen, ze zijn een podium voor zelfexpressie. Of je nu kiest voor de ingetogen elegantie van een T-bar of de speelse nostalgie van jelly sandalen, zomer 2025 zet jouw voeten in het zonnetje. Dit zijn de tien sandalentrends voor zomer 2025 die we overal gaan zien (en dragen!) —ieder met een onweerstaanbare twist.

1. T-Bar sandalen

De 10 hotste sandalentrends zomer 2025. Photo courtesy of Max Mara

De T-bar, gespot bij modehuizen als Max Mara, maakt een stijlvolle comeback met een vintage allure en een moderne touch. De verticale band over de wreef zorgt voor een verlengend effect, terwijl de enkelbandjes een elegante finishing touch geven aan zowel platte als hakken.

2. Teenring sandalen

Minimalistisch maar tegelijkertijd ook een statement, teenring sandalen laten je pedicure schitteren en voegen een sierlijke touch toe aan je look. Dit is dé trend om je voeten subtiel te laten spreken, met een metallic ring om je grote teen, als een sieraad! Het is meteen ook de grootste sandalen trend voor zomer 2025. Een instant update voor jouw zomerlook.

3. Jelly sandalen

De 10 hotste sandalentrends zomer 2025. Photo courtesy of Chloé

Y2K-nostalgie ten top: jelly sandalen, zoals gespot bij Chloé, om maar eens een naam te noemen, zijn terug in transparante tinten en speelse vormen. Ze zijn niet alleen leuk, maar ook praktisch, perfect voor een dagje aan het zwembad of een casual stadswandeling.

4. Suède sandalen

Onverwacht maar onweerstaanbaar: suède brengt een zachte, luxe textuur naar zomerschoenen. Aardetinten en fluweelachtige afwerkingen maken deze sandalen perfect voor een chique, nonchalante look.

5. Gladiator & fisherman sandalen

De 10 hotste sandalentrends zomer 2025. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Strappy gladiators, preppy fisherman sandalen en multi-strap sandals zijn helemaal in. Ze zijn goed voor een zorgeloze, vakantie vibe. Ga voor gevlochten details en metallic accenten voor extra pit.

6. Plateau & flatform sandalen

Hoge plateauzolen en chunky flatforms zijn jouw ding als je op een comfortabele manier centimeters wil toevoegen aan je silhouet. Ze geven je extra lengte zonder in te leveren op stabiliteit en zijn ideaal voor festivals en lange zomerdagen.

7. Metallic sandalen

Van zilver tot goud: metallic sandalen zijn dé eyecatchers van het seizoen. Glanzende bandjes en spiegelende finishes vangen het licht en geven elke outfit meteen een glamoureuze boost.

8. Tweekleurige & colorblock sandalen

De 10 hotste sandalentrends zomer 2025. Photo courtesy of Elie Saab

Onverwachte kleurcombinaties en gedurfde contrasten zijn overal te zien. Tweekleurige sandalen—denk aan kobaltblauw met rood of beige met zwart—geven een speelse, moderne twist aan klassieke modellen.

9. Versierde sandalen

Kristallen, kralen en opvallende metallic details maken van sandalen ware kunstwerkjes. Perfect voor een avondje uit of om je daytime look een sprankelende upgrade te geven.

10. Touw- & raffia sandalen

Natuurlijke materialen zoals touw en raffia zorgen voor een luchtige, ambachtelijke uitstraling. Deze sandalen zijn ideaal voor strandvakanties en geven je zomergarderobe een boho-chique vibe.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS