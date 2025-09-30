Zo gaan we volgens Max Mara in zomer 2026 gekleed. Photo courtesy of Max Mara

Waarschijnlijk staat je hoofd op dit moment niet naar zomermode, maar weet wel dat de modeweken voor lente zomer 2026 op dit moment in volle gang zijn. New York, Londen en Milaan hebben al geshowd. Nu is het de beurt van Parijs. Daar kunnen we je op dit precieze moment nog niets van laten zien, maar de modecollectie van Max Mara van lente zomer 2026 levert alvast verfrissende mode-inspiratie op. Met een beetje creativiteit kun je er zelfs nog iets mee voor je nieuwe herfstlook.

De modecollectie van Max Mara voor lente zomer 2026

Rococo en Madame de Pompadour

Voor de nieuwe modecollectie van Max Mara voor lente zomer 2026 heeft het Italiaanse modehuis zich laten inspireren door de wereld van rococo en Madame de Pompadour. Op de catwalk showden looks met onberispelijke silhouetten die waren verrijkt met speelse details.

Strakke lijnen met organische details

Strakke lijnen worden doorbroken door organische details die doen denken aan de asymmetrie van de natuur, een directe verwijzing naar de Franse rocaille, met haar rotsen en schelpen die ooit de grotten van aristocratische tuinen in de achttiende eeuw sierden.

Lagen organza met delicate fantasieën

De prints in de collectie zijn geïnspireerd door de fascinerende zeventiende-eeuwse cabinets des curiosités. Elk levend wezen dat de aarde bewoont – op het land, in de lucht of in de wateren – komt in delicate schilderingen terug op de lagen etherische organza.

Broeken met lage tailles en onberispelijke jasjes

Qua lijnen en vormen zitten we in de mode echt op een keerpunt. De oversized volumes raken steeds meer op de achtergrond. Zo ook bij Max Mara. Het maison koos voor het nieuwe zomerseizoen voor slank afkledende broeken met lage (!) taille die werden gecombineerd met perfect zittende jasjes.

Extravagante details

Zo gaan we volgens Max Mara in zomer 2026 gekleed. Photo courtesy of Max Mara

De show opende met een al even perfect gesneden trenchcoat met speelse korte mouwen die doen denken aan de goudkleurige bladeren van de acanthus of het pluimage van een fantasievogel. Dezelfde vormen komen terug in bijvoorbeeld de kokerrok.

Kokerrokken

Zo gaan we volgens Max Mara in zomer 2026 gekleed. Photo courtesy of Max Mara

Kokerrokken zijn overigens ook een leidraad in deze collectie. Ze worden geshowd met strakke zwarte en minimalistische crop tops, een ander teken aan de wand dat de volumes kleiner gaan worden.

Contrasten

Zo gaan we volgens Max Mara in zomer 2026 gekleed. Photo courtesy of Max Mara

Tegenover deze strakke vormen staan, als fel contrast, de extravagante looks van gelaagde organza die met een beetje fantasie aan struisvogels doen denken. Uit dezelfde soort lagen zijn ook minirokjes opgebouwd.

Elastische taillebanden

Zo gaan we volgens Max Mara in zomer 2026 gekleed. Photo courtesy of Max Mara

Een steeds terugkerend accessoire is de zwarte elastische band in de taille. Deze wordt net zo goed over de trench coat of een kokerrok gedragen, als over het stukje blote buik dat de korte crop tops vrijlaten. Zo zie je dat je met een simpel detail een mooi grafisch en slank afkledend effect kunt bereiken!

Monochroom

Zo gaan we volgens Max Mara in zomer 2026 gekleed. Photo courtesy of Max Mara

Zoals altijd, zijn de meeste looks bij Max Mara monochroom, dit maal met zwarte accessoires, en is het kleurenpalet ingetogen. Beige, parelgrijs, poederroze, gebroken wit en voor de avond zwart.

Teenslippers en sandalen met banden

Aan hun voeten dragen de modellen zwarte teenslippers of zwarte sandalen met brede banden. Minimalistisch, cool, chic.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS