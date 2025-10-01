Spijkerbroeken trends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Dsquared2

Vandaag showde Dior de nieuwe modecollectie voor lente zomer 2026. Met een nieuwe ontwerper: Jonathan Anderson.

Dit zijn de beste streetstyle looks bij Dior voor lente zomer 2026. Foto Charlotte Mesman
Dit zijn de beste streetstyle looks bij Dior voor lente zomer 2026. Op deze foto: Livia Nunes Marques. Foto Charlotte Mesman

Dior showde op de derde showdag van de Paris Fashion Week voor lente zomer 2026. Het was een belangrijk moment, een hoogtepunt, want het legendarische Franse maison heeft een nieuwe ontwerper. Maria Grazia Chiuri heeft plaats gemaakt voor Jonathan Anderson. Het was vandaag zijn eerste damescollectie, zijn debuut. Het modevolk stond op scherp.

Dit zijn de beste streetstyle looks bij Dior voor lente zomer 2026. Op deze foto Caroline Issa. Foto Charlotte Mesman
Dit zijn de beste streetstyle looks bij Dior voor lente zomer 2026. Op deze foto Caroline Issa. Foto Charlotte Mesman

De show vond plaats in de Jardins des Tuileries, de tuinen van het Louvre. Het was een ongewoon warme dag voor 1 oktober en de menigte rond de showlocatie was gigantisch. Rijen fans wachtten de komst van celebrities af. Het was een komen en gaan van limousines. Een chaotische situatie voor de legers streetstyle fotografen die Vips en influencers moesten fotograferen.

Trendystyle was erbij. Het was een enerverende dag. Hier zijn wat foto’s van coole looks. Morgen meer! Liefs vanuit Parijs.

Dit zijn de beste streetstyle looks bij Dior voor lente zomer 2026. Foto Charlotte Mesman
Dit zijn de beste streetstyle looks bij Dior voor lente zomer 2026. Foto Charlotte Mesman
Dit zijn de beste streetstyle looks bij Dior voor lente zomer 2026. Op deze foto Yoyo Cao. Foto Charlotte Mesman
Dit zijn de beste streetstyle looks bij Dior voor lente zomer 2026. Op deze foto Yoyo Cao. Foto Charlotte Mesman
Dit zijn de beste streetstyle looks bij Dior voor lente zomer 2026. Foto Charlotte Mesman
Dit zijn de beste streetstyle looks bij Dior voor lente zomer 2026. Foto Charlotte Mesman
Dit zijn de beste streetstyle looks bij Dior voor lente zomer 2026. Foto Charlotte Mesman
Dit zijn de beste streetstyle looks bij Dior voor lente zomer 2026. Foto Charlotte Mesman

Door
