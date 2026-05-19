Voor de look van Courrèges voor winter 2026 heb je alleen eyeliner nodig

Full glam make-up maakt een comeback in winter 2026 2027, maar Courrèges bewijst dat één grafische block eyeliner al genoeg kan zijn.

IN HET KORT

Tijdens Paris Fashion Week bewees Courrèges dat make-up in winter 2026 2027 – na jaren van clean girl looks – een hoofdrol krijgt. Full glam looks maken hun comeback, maar de runway liet ook zien dat één sterk make-upelement genoeg kan zijn. Bij Courrèges zagen we een grafische zwarte block eyeliner op een frisse, glowy huid: minimalistisch, futuristisch en opvallend modern. Het mooiste? Deze statementliner maak je thuis eenvoudig na met een zacht zwart kohlpotlood of een liquid liner.

Voor deze make-up look voor winter 2026 heb je alleen eyeliner nodig. Foto Charlotte Mesman

Vergeet de no make-up look: in winter 2026 gaan we ons weer écht opmaken

Na seizoenen van barely-there beauty en clean girl-esthetiek gaan we weer richting echte make-up looks. Tijdens de modeweken voor herfst winter 2026 2027 in Milaan en Parijs werd duidelijk dat full glam officieel terugkeert. De make-up trends voor herfst winter 2026 2027 op de catwalks laten onverwacht een comeback van zichtbare make-up, statement eyes en looks met karakter zien. Maar – en dat is misschien nog interessanter – je hoeft daarvoor niet meteen een complete full face te dragen. De nieuwe generatie make-up kan ook draaien om één sterk element tegen een verder frisse, minimalistische basis.

Dat bewees de beautylook op de catwalk van Courrèges in Parijs. Onder leiding van creative director Nicolas Di Felice creëerde make-upartist Thomas de Kluyver een van de meest invloedrijke beautylooks van Paris Fashion Week herfst winter 2026 2027: grafische zwarte block eyeliner op een glowy, bijna nude huid. Geen contour, geen opvallende lippen, geen zware oogschaduw – alleen eyeliner, maar dan met maximale impact.

De boodschap was duidelijk: make-up mag deze winter weer gezien worden, zolang het modern, clean en bewust gestyled blijft.

Courrèges bewijst dat één make-upelement genoeg kan zijn

Topmodel Abby Champion bij Courrèges winter 2026 met een grafische eyeliner. Close up. Foto ADVERSUS

Waar we de afgelopen seizoenen nauwelijks zichtbare make-up op de catwalks zagen, krijgt beauty nu opnieuw persoonlijkheid. Het ligt er alleen niet zo dik bovenop als in 2010 (en in de jaren ’90). Bij de modeshow van Courrèges voor herfst winter 2026 2027 ging het niet om méér producten, maar om focus op één element. Eén krachtig make-upelement dat de hele look bepaalt, terwijl de rest van het gezicht fris en minimalistisch blijft, namelijk block eyeliner.

De block eyeliner werkte bijna als een accessoire: architectonisch, futuristisch en extreem modern. Dat paste perfect binnen de wereld van Courrèges, waar vinyl, geometrische uitsneden en space-age silhouetten al jaren het mode-DNA bepalen. De eyeliner voelde als een verlengstuk van de kleding. Alsof de Courrèges-vrouw zich rechtstreeks vanaf haar werk in het Parijs nachtleven stort, zonder haar make-up bij te werken.

Juist dat contrast maakt deze trend zo relevant voor winter 2026 2027. Je kunt volledig meegaan in de terugkeer van glamour en zichtbare make-up, maar ook kiezen voor een cleanere interpretatie: bijna nude skin, verzorgde wenkbrauwen en statement eyeliner. Volgens Courrèges is dat meer dan genoeg om er direct modebewust uit te zien (en volgens ons ook!).

De block eyeliner: minimaal met maximaal impact

Close-up van de make-up look bij Courrèges voor herfst winter 2026 2027 met block eyeliner. Foto Charlotte Mesman

De eyeliner zelf was opvallend eenvoudig, maar met maximale impact. Geen klassieke wing, geen zachte smoky eye zoals bij Hermès, maar een stoere zwarte lijn met een bijna blokvormig effect, en dan alleen vanaf ongeveer halverwege het bovenste ooglid met een uitloop bij de buitenste ooghoeken.

Clean, grafisch en bewust hard in zijn vorm. Terwijl veel shows tijdens Paris Fashion Week herfst winter 2026 2027 juist kozen voor imperfectie – denk aan uitsmeerde kohl, “morning-after” eyeliner en diffuus bruine lijnen – koos Courrèges voor controle.

Bij Dior liet make-updirector Peter Philips modellen letterlijk hun ogen dichtknijpen om een rommelig, doorleefd effect te creëren. Victoria Beckham koos voor zachte chocoladebruine contouren langs de wimperrand. En ook bij shows als Stella McCartney en Schiaparelli zag je die nonchalante, imperfecte benadering terug.

Juist daardoor voelde Courrèges zo anders, en cool. De show bewees dat eyeliner in 2026 niet nostalgisch hoeft te zijn. Geen retro cat-eye, geen Amy Winehouse-revival, maar een nieuwe generatie graphic liner die minimalisme combineert met expressie.

Zo draag je de Courrèges block eyeliner zelf

Apolline Rocco Fohrer met eyeliner block look bij Courrèges tijdens de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Wat de eyeliner van Courrèges zo modern maakt, is de combinatie van eenvoud en precisie. Geen blending of een perfecte wing, maar een strakke, bijna architectonische zwarte lijn lang de bovenste wimperrand die halverwege het ooglid begint en naar de buitenste ooghoeken wordt doorgetrokken. Denk eerder aan een “blok” dan aan een klassieke eyelinerflik.

Volgens backstageinformatie werkte Thomas de Kluyver met make-up van Byredo, waaronder intens gepigmenteerde zwarte liners en smeuïge kajalpotloden die een volledig mat effect geven.

Stella Hanan bij Courrèges herfst winter 2026 2027 met block eyeliner look. Foto ADVERSUS

De truc? Maak de lijn dikker dan normaal, met rechte, scherpe randen en een uitloop aan de buitenkant van het oog. Geen softness, geen smokey finish, maar precisie voor een bijna futuristische look.

Belangrijk is om de eyeliner aan te brengen terwijl je recht vooruit kijkt in de spiegel. Zo blijft de vorm zichtbaar wanneer je ogen open zijn. Eventuele foutjes kun je wegwerken met concealer en een fijne kwast voor dat extreem scherpe, grafische effect.

Glowy skin maakt de eyeliner nóg sterker

Minstens zo belangrijk als de eyeliner zelf was de huid. Voor deze make-up look houd je je huid fris en transparant. Volgens backstage informatie werd de huid van de modellen backstage geprept met hydraterende skincare van COSRX – van serums en moisturizers tot eye patches en face mists – om een glowy, bijna glass skin-effect te creëren.

Er werd maar weinig foundation gebruikt, alleen waar nodig een lichte tint of concealer. Verder geen zware contouren, geen matte finish. Juist dat contrast tussen dauwachtige huid en harde zwarte eyeliner maakte de look modern.

De rest van het gezicht bleef bewust understated. Zachte wenkbrauwen, neutrale lippen en nauwelijks zichtbare oogschaduw zorgden ervoor dat alle aandacht naar de ogen ging. Zelfs mascara bleef minimaal en klontervrij. Dat is opvallend want spider lashes gaan deze winter weer terugkomen.

Eyeliner wordt opnieuw een vorm van attitude

Interessant is ook hoe deze trend aansluit bij een bredere kentering in beauty. Na jaren van “skin first” gaan we ons weer écht opmaken, maar dan met een conceptuele benadering. Make-up wordt minder perfectionistisch en meer identity-driven. Eyeliner functioneert opnieuw als attitude in plaats van decoratie.

En daarin raakt Courrèges precies de tijdgeest. De block eyeliner voelde futuristisch zonder afstandelijk te worden, minimalistisch zonder saai te zijn. Het was make-up met een duidelijk modeperspectief – en precies daardoor een van de meest invloedrijke beautylooks van Paris Fashion Week herfst winter 2026 2027.

Experimenteer met eyeliner

Het mooie aan deze trend is dat iedereen deze block eyeliner kan hebben. Overdag draag je de lijn iets smaller en cleaner, ’s avonds maak je hem voller en dramatischer. Het effect blijft hetzelfde: modern, krachtig en cool.

Voor winter 2026 2027 hoef je dus geen complete nieuwe make-up set aan te schaffen. Volgens Courrèges heb je eigenlijk maar één product nodig: een intens zwarte eyeliner met lef.