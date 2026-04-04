Smokey eyes zijn terug! Laat je inspireren door de oogmake-up van Hermès. Je hoeft niet te wachten tot volgend seizoen om je ogen op te maken!

De comeback van make-up voor herfst winter 2026. Smokey eyes bij Hermès. Foto ADVERSUS

Na jaren van minimalisme en no-make-up make-up – met focus op een frisse huid, natuurlijke wenkbrauwen en nauwelijks kleur – is ‘echte’ make-up terug op de catwalks. En hoe. Voor het eerst in lange tijd zagen we een duidelijke verschuiving. De modellen in de modeshows voor herfst winter 2026 2027 (februari/maart jl.) waren soms zelfs zwaar opgemaakt. Denk aan zwarte, dramatische oogmake-up en dieprode lippen.

Het begon in Milaan, waar ontwerpers als Prada, Gucci en Dolce & Gabbana plotseling smudged black eyeliner, grafische lijnen, intense blikken en felgekleurde monden presenteerden. Een week later volgde Parijs waar we dezelfde terugkeer van ‘echte’ make-up te zien kregen.

Waar de afgelopen seizoenen de nadruk lag op ‘undone’ en zelfs ‘tired’ looks, mag make-up nu weer zichtbaar zijn. Niet langer alleen een perfecte huid als uitgangspunt, maar juist expressie, diepte en karakter.

Vandaag lichten we de make-up look van Hermès uit. Bij dit Franse maison was de make-up niet alleen poëtisch maar ook draagbaar.

Hermès: nachtblauwe oogmake-up

Op de catwalk van Hermès – al jaren synoniem met ingetogen luxe – zagen we geen glitter of extreme effecten, maar een moderne, luxueuze smoky eye die de hele show bepaalde. De make-up was daar te bewonderen in twee verschillende intensiteiten, van licht en transparant voor overdag tot diep en meeslepend in de avond. Zo waren er dus modellen met héél zwaar opgemaakte ogen en modellen waarbij de make-up veel lichter was.

Het idee erachter? Hermès omschrijft het zelf als volgt:

“The eyes become a space of depth and vibration. At dusk, light fades and colors begin to transform. The eye makeup is interpreted in varying intensities, following the transition from day to night. The gaze becomes a nocturnal landscape, deep and captivating.”

De inspiratie voor de smokey eyes bij Hermès ligt niet zozeer in een specifiek tijdperk (al doet het tealblauwe oogpotlood mij wel denken aan de late jaren ’80, begin jaren ’90), maar is geïnspireerd door de schemering, door dat moment waarop kleuren verschuiven, het licht zachter wordt en schaduwen meer diepte krijgen.

De twee variaties uit de show maken dat duidelijk. De eerste look – met golvend, nonchalant haar – toont de intense avondversie: een diep blauwgrijze, bijna teal smoky eye die zacht over het ooglid en rond het oog is vervaagd. Geen strakke lijnen, maar een diffuus, bijna schilderachtig effect.

De tweede look is lichter en frisser: minder pigment, een glad naar achteren gekamd kapsel en een transparantere oogmake-up die de blik opent zonder zwaar te worden. De look is minder smokey en het accent ligt meer op een lijntje oogpotlood in het oog.

De huid blijft natuurlijk en licht glanzend, de wenkbrauwen zijn verzorgd en de lippen zacht nude-roze. Het resultaat is typisch Hermès: krachtig en verfijnd tegelijk. Creative director make-up Gregoris Pyrpylis is geslaagd in zijn doel: om een look te creëren die doet denken aan het einde van een lange avond – mysterieus, rustig en zelfverzekerd.

Zo creëer je de Hermès smoky eye zelf thuis

Het mooie van deze look is dat hij verrassend eenvoudig na te maken is. Je hebt geen perfecte techniek nodig, want voor deze smokey eye make-up werk je met zachte overgangen.

Benodigdheden:

Een donker oogpotlood (donkergrijs, bruin, blauwgrijs, tealblauw)

Een vleugje teal of grijsgroen oogschaduw voor extra diepte

Zwarte of bruine mascara

Nude-roze lippenbalsem of lippenstift

Optioneel: texturizing spray of gel voor het haar

Stappen

1. Basis

Breng een lichte tinted moisturizer aan en poeder alleen de T-zone. Borstel je wenkbrauwen in model voor een natuurlijke uitstraling.

2. Oogmake-up

Trek met een donker oogpotlood een lijn langs de bovenste en onderste wimperrand. Vervaag deze met je vinger of een zachte kwast richting het ooglid en de arcadeboog.

Breng daarna een blauwgrijze of teal tint aan, vooral in de buitenste ooghoek, op de bovenste oogleden en, zo je wilt, ook onder het oog. Werk in laagjes en laat kleuren in elkaar overlopen. Het effect moet zacht en rokerig blijven. Je kunt hier, net zoals op de catwalk, kiezen voor een min of meer intens resultaat.

3. Wimpers

Breng mascara aan op zowel de boven- als onderwimpers voor extra intensiteit.

4. Lippen

Kies een roze-nude tint die dicht bij je eigen lipkleur ligt.

5. Haar

Ga voor losse, golvende lengtes met textuur (gebruik een texturizing spray) of kies juist voor een strak naar achteren gekamd kapsel (met gel).

