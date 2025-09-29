Zo zie je er slank uit in boxy kleding: jouw ultieme stijlgids voor oversized looks. Check onze stijltips.

Zo zie je er slank uit in boxy kleding. Photo courtesy of Stella McCartney

Boxy kleding, met zijn karakteristieke ruime en hoekige silhouet, is een onmisbare trend die tegelijkertijd comfortabel en cool is. Wel vragen de oversized volumes – die er snel ‘bulky’ uitzien – om slimme stylingtrucjes om je figuur te accentueren en een slank silhouet te creëren. Met deze tips maak je van de boxy mode jouw beste bondgenoot.

1. Creëer balans met strakke silhouetten

Wil je op safe gaan, speel dan met contrasten. Combineer een wijde broek met een strakke top. Daarover mag dan weer een oversized jasje, maar draag het open zodat de contouren van je bovenlichaam te zien zijn. Omgekeerd kan je ook een boxy top of jasje op een slank afkledende broek of (koker)rok dragen.

2. Speel met proporties: de slimme tuck

De slimme ‘tuck’ — een stukje van je boxy top dat je van voren of in je broek of rok stopt — verlengt je benen en definieert je taille. Dit simpele detail maakt je outfit geraffineerd en zorgt voor een mooi evenwicht tussen nonchalant en verzorgd.

3. Kies stoffen die soepel vallen en niet ophopen

Zware, stugge stoffen creëren onnodig volume, terwijl soepele materialen zoals zijde, fijne wol of katoen je silhouet flatteren. Vermijd te glanzende stoffen die kunnen afleiden van je natuurlijke vormen.

4. Ton-sur-ton voor een verlengend effect

Een monochrome look in neutrale of donkere tinten maakt van je silhouet één geheel en zorgt voor een optisch verlengend effect. Denk aan een volledige outfit in crèmewit, camel of diep marineblauw.

5. Accessoires die de blik naar boven trekken

Lange, fijne kettingen gecombineerd met een V-hals creëren verticale lijnen die je bovenlichaam optisch verlengen.

6. Hoge hakken zijn een klassieker met reden

Hakken verlengen je benen en verbeteren je houding. Denk hierbij aan pumps die weer terug in de mode zijn, maar ook aan hoge laarzen met een stevige hoge(re) hak. Draag ze onder een wijde broek die over je schoenen of laarzen valt voor een extra langgerekt silhouet.

7. Ga voor slimme laagjes

Laagjes kunnen prachtig zijn, mits ze goed worden gestyled. Denk aan een langer, fitted shirt onder je boxy trui dat net onder de zoom uitkomt. Dit creëert interessante lengtelijnen en breekt het silhouet op een flatterende manier.

8. Werk met kleine prints en flatterende lijnen

Fijne verticale strepen of verfijnde patronen helpen om je lichaam optisch langer en slanker te maken. Horizontale strepen kun je beter vermijden, want die voegen visueel volume toe.

9. Houd je kapsel slank en luchtig

Een hoge, losse knot of staart geeft je gezicht meer lengte en balans in combinatie met boxy kleding. Lange, elegante oorbellen benadrukken deze lijn nog eens extra.

10. Durf te experimenteren met shape-enhancing details

Een ceintuur om de taille van een boxy jurk of jas brengt onmiddellijk structuur. Ook strategisch geplaatste naden of plooien kunnen een flatterend effect hebben.

11. Investeer in maatwerk of aanpassingen

Boxy kleding hoeft niet altijd off-the-rack te zijn. Laat een boxy jasje of top aanpassen bij de taille of schouders voor een perfect passend silhouet.

12. Combineer met asymmetrische snitten

Asymmetrische zomen of schouderlijnen in boxy kleding trekken de aandacht, wat helpt om je silhouet dynamischer en slanker te laten lijken.

13. Denk aan hoge tailles en cropped boxy tops

Door boxy tops te combineren met een high-waisted broek of rok, creëer je een elegante taillelijn die je benen langer doet lijken.

14. Speel met transparante materialen

Transparante of semi-transparante laagjes (zoals een chiffon of tule blouse onder een boxy trui) zorgen voor diepte en finesse in je outfit, zonder het volume te vergroten. Ze zorgen bovendien voor een verrassend vrouwelijk contrast.

15. Kies voor langere jassen in boxy stijl

Een langere boxy jas met power shoulders die net over de knie valt of nog langer is, heeft een verlengend effect op je silhouet. Zorg dat de jas goed sluit in je taille of werk met een ceintuur. Dit is een chique winteroplossing die slank (en warm!) houdt.

