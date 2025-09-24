Wij verklappen je wat het geheim van coole streetstyle looks is. Laat deze succesformule op je modelooks voor herfst 2025 los!

Dit is het geheim van coole streetstyle looks voor herfst 2025. Foto Charlotte Mesman

Ben jij nog even aan het stuntelen met je vroege herfstlooks? Wij doen je een paar ideeën aan de hand en zochten drie streetstyle looks voor je uit om je door te laten inspireren. Het zijn stuk voor stuk casual looks (modellen looks!) die je vaak heel goed met items die je al in je kast hebt hangen, kunt creëren. Laat je inspireren.

Cool-Girl casual met een tikje biker-edge

Dit is het geheim van coole streetstyle looks voor herfst 2025. Foto Charlotte Mesman

De streetstyle look op deze foto is een schoolvoorbeeld van effortless Parisian street chic. De zwarte leren bomber voegt instant attitude toe aan het klassieke cropped vestje eronder. De oversized jeans met nonchalante fit speelt perfect in op de huidige Y2K-revival, zonder dat het er té dik bovenop ligt. De zwartleren gladde laarzen zijn minimal en stoer. De gouden chainbag op de schouder voegt net dat beetje glamour toe, zodat het niet té grungy wordt. Verdict? Biker babe meets chill girl! Wat ons betreft: go for it!

Style tips

Investeer in een coole zwartleren jack (of faux leather!). Ga voor een kort model in bomberstijl, voor die stoere uitstraling.

jack (of faux leather!). Ga voor een kort model in bomberstijl, voor die stoere uitstraling. Ga voor een cropped top of vestje : een basic zwarte cardigan met opvallende knopen (ook in een contrasterende kleur zoals wit) werkt perfect. Knoop het vestje dicht voor een nette, minimalistische look.

: een basic zwarte cardigan met opvallende knopen (ook in een contrasterende kleur zoals wit) werkt perfect. Knoop het vestje dicht voor een nette, minimalistische look. Kies baggy, lichtblauwe jeans met een lage taille. Rol de pijpen een beetje op als ze te lang zijn — dat versterkt de relaxte look.

met een lage taille. Rol de pijpen een beetje op als ze te lang zijn — dat versterkt de relaxte look. Zwarte enkellaarzen of boots met een stevige zool maken het geheel af. Vermijd hakken, want dit draait om comfort én cool.

maken het geheel af. Vermijd hakken, want dit draait om comfort én cool. Details tellen: Een crossbody of schoudertas met een gouden chain voegt glam toe aan de casual outfit. Een eenvoudige leren riem kan een boyish touch toevoegen.

90s Normcore met een grungy twist

Dit is het geheim van coole streetstyle looks voor herfst 2025. Foto Charlotte Mesman

Deze outfit zegt: “Ik heb niet nagedacht over mijn outfit, en dat is precies de bedoeling.” De chocoladebruine hoodie is warm en streetwise, terwijl het zwarte cropped shirt eronder nét een streepje blote buik laat zien. De wijdvallende, grijze jeans is de ster in deze look, vanwege de originele sluiting. De chunky dad sneakers geven het geheel een grounded en comfortabele uitstraling. Ons oordeel? Minimalistisch cool en nonchalant rebels.

Style tips

Een hoodie in een warme herfsttint (bruin, taupe of roest) is je startpunt. Draag de rits open, alsof je hem net achteloos hebt aangetrokken.

(bruin, taupe of roest) is je startpunt. Draag de rits open, alsof je hem net achteloos hebt aangetrokken. Combineer de hoodie met een cropped zwart T-shirt — een eenvoudige, rechte snit, een mooie ronde hals. Zonder poespas is hier key.

— een eenvoudige, rechte snit, een mooie ronde hals. Zonder poespas is hier key. De jeans moet wijd zijn, en liefst donkergrijs . Bonuspunten voor opvallende details als de asymmetrische broeksluiting.

. Bonuspunten voor opvallende details als de asymmetrische broeksluiting. Chunky sneakers of retro runners (denk: New Balance of Adidas Ozweego-stijl) geven deze look een extra nonchalante maar supercoole uitstraling.

(denk: New Balance of Adidas Ozweego-stijl) geven deze look een extra nonchalante maar supercoole uitstraling. Hair en make-up? Less is more. Los haar, natuurlijk, geen zichtbare make-up!

Glam meets grunge in neutrale kleuren

Dit is het geheim van coole streetstyle looks voor herfst 2025. Foto Charlotte Mesman

Deze streetstyle look is een puur contrastenfeest — en dan wel op een goede manier! De ivoorwitte faux fur jas schreeuwt old Hollywood, terwijl de jeans en zwarte sneakers het geheel lekker down-to-earth houden. Het kanten topje is een onverwachte romantische touch, en de wijnrode velvet tas? Chef’s kiss. Deze outfit speelt met texturen, kleuren en stijlen als een pro. En hoewel het balanceert op het randje van “te veel willen zeggen”, blijft het allemaal wonderwel coherent. Ons oordeel? Don’t change a thing.

Style tips

Een faux fur jas in een zachte tint (zoals crème, beige of poederroze) geeft meteen die luxe touch. Draag ‘m los, nonchalant over de schouders.

(zoals crème, beige of poederroze) geeft meteen die luxe touch. Draag ‘m los, nonchalant over de schouders. Combineer de jas met een romantische top : kant is hot. Een romantische blouse met stroken en ruches ook! Doorschijnend mag. Contrast is alles!

: kant is hot. Een romantische blouse met stroken en ruches ook! Doorschijnend mag. Contrast is alles! De donkere spijkerbroek met een rechte, wijde pijp houdt het geheel in balans en casual.

houdt het geheel in balans en casual. Kies voor sneakers met karakter , zoals zwarte Adidas, Converse of Veja’s. Het mag wat ruw ogen.

, zoals zwarte Adidas, Converse of Veja’s. Het mag wat ruw ogen. Accessoires mogen opvallen: een crossbody in velvet of met goudaccenten is de kers op de taart. Denk rich auntie vibes.

Algemene tip

Voor alle drie de streetstyle looks geldt: balans is de sleutel. Combineer iets chics met iets grungy, iets straks met iets wijds, en vergeet niet: stijl zit in je houding. Draag het alsof je je outfit zonder moeite bij elkaar hebt geraapt — dat is het geheim.

