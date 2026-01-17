Als je niet alleen goedkoop maar ook goed wilt kopen in de januari-uitverkoop, moet je weten wat het komende seizoen in de mode blijft.

10 Modetrends die je wilt shoppen in de januari-uitverkoop 2026. Foto Charlotte Mesman

De januari-uitverkoop 2026 is in volle gang. Wie slim shopt, kijkt verder dan alleen korting en focust op items die ook passen binnen de modetrends van 2026. Het resultaat? Tijdloze ‘keepers’ die hun plek behouden in het nieuwe seizoen. We zetten onze favorieten voor je op een rij.

10 Modetrends die we in 2026 blijven zien

We zeiden het al: wil je lang plezier hebben van je uitverkoopjes, dan ga je op zoek naar ‘keepers’. We zochten 10 stuks voor je uit.

Klassieke spijkerbroeken met rechte of smalle pijpen in het donkerblauw (donkere denim is tijdloos) Lange trenchcoats met interessante volumes in klassieke, lichte kleuren zoals beige Minimalistische schoenen: van simpele ballerina’s in gladleer zonder details tot mocassins zonder franjes of kwastjes in soepel leer Tote bags: luxe, minimalistisch en vooral groot, want micro bags zijn zó uit de mode Asymmetrische kledingstukken: deze trend, die we in 2025 vooral bij slipdresses zagen, nemen we mee naar 2026 Felle kleuren: van kobaltblauw tot smaragdgroen en rood (niet kopen: donkerrood) Kokerrokken, in wolmixen of satijn, voor de avond of voor overdag in ‘librarian core’-stijl (die we ook in 2026 blijven zien) Truien met V-hals en truttige truitjes: ook deze items passen perfect in de librarian-stijl Ruiten: dit jaar combineren we ze met strepen voor een spannende mix-and-matchlook Soepel leer en total-leerlooks in klassieke kleuren, maar ook in ongewone tinten zoals rood en blauw

