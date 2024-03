Houd jij wel van een nerd stijl? Dan kom je dit seizoen aan je trekken. De geek look is terug, maar dit keer heet het Librarian core.

Mode trends 2024. De nerd look is terug maar nu heet het Librarian core. Foto Charlotte Mesman

Tegenwoordig spreek je in modeland niet meer van modetrends maar eerder van ‘core’ of ‘aesthetic’. Dat is niet meer dan een bepaalde stijl. Het gaat dus niet om een bepaald kledingstuk maar om een total look met een herkenbare mood. Stijlen die op dit moment hot zijn, zijn: quiet luxury aesthetic, mob wife aesthetic en business casual. Stijlen die we net achter de rug hebben: barbie core, gorp core, cottage core. Nieuwkomer (terug van weggeweest) is de Librarian core die een stempel drukt op de modetrends voor 2024.

Librarian core

Mode trends 2024. De nerd look is terug maar nu heet het Librarian core. Foto Charlotte Mesman

Librarian core is een stijl die zich, je raadt het al, laat inspireren door de figuur van de bibliothecaresse. Denk hierbij aan zo’n stoffige figuur uit een boek of film die zelf niet doorheeft hoe sexy ze wel is. Ze draagt kokerrokken, Mary Janes met hoge hakken, kleine vestjes en op haar parmantige neusje balanceert een bril. Dit is zo een beetje het idee. Maar dan wel met een moderne twist.

Geek look met een dark twist tijdens de Paris Fashion Week 2024. Foto Charlotte Mesman

Overigens is Librarian core niet nieuw. Al in de jaren ’90 dook deze stijl in de modewereld op, maar dan als geek of nerd look, met als muze onder meer (in de meest extreme vorm) Ugly Betty. Herinner je je haar nog?

It-girls

De it-girls die de librarian core stijl van nu zijn: de zusjes Bella en Gigi Hadid (of course!), Emma Chamberlain en in zekere zin ook ons Nederlandse model Rianne van Rompaey die we tijdens de afgelopen Fashion Weeks vaak met een geek maar trendy bril spotten.

Hoe creëer je de librarian look?

Mode trends 2024. De nerd look is terug maar nu heet het Librarian core. Foto Charlotte Mesman

Pak de catwalkfoto’s van de afgelopen modeshow van Miu Miu erbij en je hebt al een goed idee van deze stijl. Ingrediënten zijn:

Kleine vestjes

Kokerrokken

Tweed rokken

Mary Janes met hak

Brillen, het liefst de momenteel populaire Bayonette bril

Ruiten

Stippen en noppen jurken

Plooirokjes

Vintage items als tassen

Constrasten

Het gaat in deze look vooral om contrasten. De kunst zit ‘m daarin dat je ronduit tuttige kledingstukken en sexy twist meegeeft. Zo kun je een laag uitgesneden noppenjurk combineren met een knot en bril. Of een sexy kokerrok met hoge split met een klein en hooggesloten vestje. Je mag zelfs een kokerrok combineren met sneakers. ‘’

Deze look vraagt een beetje denkwerk en vooral véél inspiratie. Bekijk onze foto’s en maar een rondje op internet. De rest komt vanzelf.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS