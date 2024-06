Laat je uitdagen door regenachtige zomerdagen om spannnende zomer looks te creëren. We denken met je mee! Check deze looks.

Vier mode looks voor een ultiem zomer gevoel (ondanks de regen). Photo courtesy of Dsquared2

De zomerkleren zijn onze kast nog nauwelijks uitgekomen, maar na regen komt zonneschijn. Er komt een moment dat het gaat gebeuren en dan wil je er klaar voor zijn. We zochten vier mode looks voor een ultiem zomergevoel voor je uit. Het zijn looks om bij weg te dromen maar zeker ook om ideeën van op te steken waar je, ondanks de regen, toch iets mee kunt. We lopen je erdoor heen.

Een waterproof zomer jas

Vier mode looks voor een ultiem zomer gevoel (ondanks de regen). Photo courtesy of Fendi

Als je, ondanks de regen, je outfit een zomerse twist wil meegeven, ga dan op zoek naar een waterproof zomer jas (of trench coat) waar je blij van wordt. Op de catwalk van Fendi zagen we pastelkleurige lange regenjassen. Dit soort jassen boosten je look onmiddellijk. Draag ze over een wijde broek of simpelweg over een spijkerbroek met een wit T-shirt met lange mouwen of een lichte zomertrui voor een casual chique look. Bij zachte temperaturen kun je je wagen aan shorts of een minirok met daaronder – in geval van regen – stoere boots.

Frisse tandpasta strepen

Vier mode looks voor een ultiem zomer gevoel (ondanks de regen). Photo courtesy of Alberta Ferretti

Eén grote modetrend voor zomer 2024 is: tandpastastrepen. Ze zijn fris en zomers en laten zich gemakkelijk dragen. Volgens ons is het een investering waar je veel zomerplezier van gaat hebben. Combineer ze met spijkergoed of met een witte broek of rok. Op sombere dagen kun je ze zelfs met zwart combineren. Een fantastische combinatie is ook blauwwitte strepen met rood. Het hoeft niet veel rood te zijn. Een rode parelketting op een tandpastastreep maakt al het verschil. Helemaal leuk wordt het als je streep op streep draagt zoals we dat bij Alberta Ferretti zagen.

Tip: kijk ook eens bij de vele gestreepte boxershorts. Je kunt ze op dit moment misschien niet aan maar zodra de zon schijnt, is een gestreepte boxer een supercool item voor zomer 2024. Je kunt ‘m casual dragen met een T-shirt of crop top maar ook met een mooie witte blouse of – wederom – een blouse in dezelfde streep.

Vrolijk roze

Vier mode looks voor een ultiem zomer gevoel (ondanks de regen). Photo courtesy Ermanno Scervino

Roze is een top kleur voor zomer 2024. Het is ook een heerlijke kleur om in de zomer te dragen. Ga voor een lange roze jurk en draag ‘m direct, weer of geen weer. Als het regent kun je er een blazer of hoodie op dragen. Is het een jurk met bandjes en blote schouders draag er dan een T-shirt of hemdje onder. Ga creatief met deze regenachtige dagen om. Is een jurk niets voor jou, dan kun je altijd nog voor een roze broek gaan. Een supermooie combinatie is volgens ons roze met neutrals als beige, zand of karamel.

Mix and match

Vier mode looks voor een ultiem zomer gevoel (ondanks de regen). Photo courtesy of Dsquared2

Laat je uitdagen door het wisselvallige weer en maak van je mode look een allegaartje van modetrends. Een voorbeeld daarvan – misschien niet helemaal regenproof, maar toch – is deze look die we bij Dsquared2 zagen. We spotten er minstens 5 modetrends voor zomer 2024 in:

frisse tandpasta strepen

jaren ’70 haaksels

grote parels

klassieke bouclé jasjes à la Chanel

triple bags

fantasierijke bikini’s

minirokken

metallics

Deze look laat zien hoe je verschillende stijlen met elkaar kunt combineren. Maak van het regenachtige weer een challenge om van je looks iets bijzonders te maken. Juist met dit weer maak je de beste laagjescombinaties.

