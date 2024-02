Modetrends. Zo zien de trench coats voor voorjaar 2024 eruit

Trench coats voor voorjaar 2024. Photo courtesy of Tod’s, Max Mara, Ermanno Scervino

Nog even en het is weer tijd voor een trench coat! Dit voorjaar is de trench meer dan ooit een must. Op de catwalks voor lente zomer 2024 waren ze volop te zien. In zijn originele klassieke gedaante maar in allerlei eigentijdse en moderne varianten.

De trench coats voor voorjaar 2024

Trench coats voor voorjaar 2024. Photo courtesy of Antonio Marras

Als het op de trench coats voor lente zomer 2024 aankomt, kun je echt alle kanten op. Bij Michael Kors zagen we een korte, slank afkledende trench in het krokuspaars, bij Antonio Marras een oversized trench in zacht rozelila. Deze trench coats verschillen als dag en nacht, maar zijn allebei up-to-date.

Trench coats voor voorjaar 2024. Photo courtesy of Philosophy by Lorenzo Serafini

Maar er valt nog veel meer te zien en te beleven. Bij het Italiaanse modehuis Philosophy by Lorenzo Serafini zagen we een trench coat met zonder revers of kraag. Bij Max Mara zagen we oversized exemplaren met grote schouders in opvallende kleuren en met in de taille een riem in plaats van de gebruikelijke bijbehorende ceintuur.

Trench coats voor voorjaar 2024. Photo courtesy of Max Mara

Tod’s showde een knielange soepele trench die open werd gedragen over een oversized broekpak in dezelfde kleur. Dit soort ton sur ton looks zijn nog steeds een trend en altijd goed, omdat ze je optisch langer maken en een chique uitstraling hebben. Ook bij Philosophy zagen we een ton sur ton look maar dan in een soort poederroze. Om maar te zeggen: ton sur ton is here to stay!

Een trench coat mag je volgens het Italiaanse modehuis Ermanno Scervino ook over avondkleding dragen. Op de catwalk van dit maison zagen we een lange, klassieke trench coat die losjes dichtgeknoopt over een zilverkleurige top met doorzichtige rok (ook een hotte modetrend voor lente zomer 2024!) werd geshowd.

Trench coats voor voorjaar 2024. Photo courtesy of Dior

Dus oversized en lang, kort en slank afkledend, met of zonder kraag, en in allerlei kleuren. Dat zijn de trench coats voor voorjaar 2023. Qua kleuren kun je denken aan de klassieke beige kleuren, maar ook aan pastels en zelfs aan donkere kleuren als nachtblauw en zwart.

Zo draag je een trenchcoat in het vroege voorjaar

De overgang van winter naar lente kan lastig zijn, omdat het in de vroege lentemaanden nog steeds koud kan zijn. Hier zijn enkele styling tips voor jouw mode look met trench coat voor (koude) voorjaarsdagen:

Laagjes: laagjes zijn dé stylingstruc bij onvoorspelbaar lenteweer. Combineer je trenchcoat met truien, coltruitjes of tops met lange mouwen. Ook blouses komen weer helemaal terug in de mode. Maak creatieve combinaties waarbij je de kraagjes en manchetten van je blouse voor je laat werken. Een andere item waarmee je je outfit snel update, is met een friswit en kwalitatief mooi T-shirt met extralange mouwen en hoge, ronde hals. Zorg ervoor dat de mouwen en hals boven de lagen uitkomen. Kies je voor een oversized trench coat dan kun je er zelfs een blazer onder dragen! Door met laagjes te werken, kun je je outfit aanpassen naarmate de temperatuur gedurende de dag schommelt. Tegelijkertijd creëer je met laagjes de meest interessante fashion looks.

Speelse accessoires: voeg een vleugje kleur toe met accessoires zoals sjaals, hoeden, petten, mutsen of statement handtassen (zie de rode tas bij de lichte trench coat look van Philosophy by Lorenzo Serafini). Deze elementen kunnen een eenvoudige trenchcoat-outfit naar een hoger niveau tillen en er persoonlijkheid aan toevoegen.

Schoenen: ook je schoenen zijn bepalend voor je look. Voor een casual mood kies je voor enkellaarsjes of sneakers. Voor een meer geklede look ga je voor pumps (met kitten heels), mary janes of klassieke hoge laarzen.

Last but not least: ton sur ton. We noemden deze modetrend al. Het is echt iets om dit voorjaar mee te experimenteren!

