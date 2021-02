Valentijnsrecept. Cheesecake hart met bosvruchten en pistachekruim

Valentijnsdag? Verklaar hem (opnieuw) de liefde met dit cheesecake hart. Stop er al je gevoelens voor hem in en overlaad het met zijn lievelingsvruchten. Laat zien dat je hem een warm (zoet en gezond) hart toedraagt!

Ingrediënten

4 eieren

120 gram suiker

1 zakje vanillesuiker

100 gram volkorenmeel (of bloem)

sinaasappelpoeder of sinaasappelrasp

35 gram gesmolten boter

Voor de crème

4 gelatineblaadjes

250 gram ricotta

200 gram Philadelphia roomkaas

200 gram suiker

Voor de garnering

bosvruchten (aardbeien, aalbessen, bramen, frambozen)

fijngehakte pistachenoten

muntblaadjes

Bereiding

Mix de eieren, de suiker en de vanillesuiker met een handmixer tot een luchtige, schuimende massa.Vermeng het meel met de sinaasappelpoeder/rasp en schep deze ingrediënten beetje bij beetje met voorzichtige bewegingen van boven naar onderen door de eieren en suiker. Schenk dan de gesmolten boter er voorzichtig bij en schep nogmaals alles met zachte bewegingen door elkaar.

Beboter een springvorm met een diameter van 24 centimeter en bak de taart in een op 180 graden voorverwarmde oven in circa 40 minuten. Laat de taart afkoelen. Ondertussen maak je de ‘cheese’.

Week de gelatineblaadjes in koud water, knijp ze uit en los ze op in een scheutje lauwwarme melk. Doe de ricotta, de roomkaas en de suiker in een kom en voeg de gelatinemelk toe. Mix alles door elkaar tot een luchtige mousse en laat deze 10 tot 20 minuten in de ijskast opstijven.

Is het oppervlak van je taartbodem niet mooi recht, verwijder dan de rand van de springvorm, snijd de taart recht en doe de rand er weer omheen. Schenk dan de crème in de taartvorm en laat deze ongeveer 1 uur in de ijskast rusten.

Verwijder de taart voorzichtig uit de taartvorm. Leg er een papieren hart op (teken het met de hand of maak het op de computer), markeer de omtrek met cacaopoeder en snijd het hart uit. Plaats het hart op een taartbord en versier het met de bosvruchten, gehakte pistachenoten en muntblaadjes.

