Deze kapsels koos Max Mara voor de modecollectie voor herfst winter 2024 2025

Kapsels voor herfst winter 2024 2025 bij Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Op de catwalks zagen we niet alleen de nieuwste modecollecties voor het nieuwe seizoen voorbijkomen, maar kregen we ook een idee van de kapsels voor herfst winter 2024 2025. Vandaag nemen we de kapsels bij Max Mara onder de loep.

De inspiratie: Colette

De modecollectie van Max Mara voor 2024-2025 is een eerbetoon aan Colette, een iconische figuur uit de Belle Époque, die bekendstond om haar verfijning, intelligentie en vrijgevochten geest.

Deze collectie weerspiegelt de elegantie van die tijd met een moderne twist, waarbij de ontwerpen zijn doordrenkt met zowel vrouwelijke als mannelijke elementen. Deze contrasten doen het in de mode nog altijd goed. De kleuren zijn ingetogen en monochroom. Het kleurenpalet loopt uiteen van zwart, diepblauw, bruin, camel, grijs tot crème, wat de tijdloze charme van de collectie benadrukt.

Het silhouet is geïnspireerd op de rondingen van de jaren 1910, met jassen die draperieën en kimonomouwen combineren. De taille wordt geaccentueerd met moderne ‘obi’-banden en smalle riempjes. In de collectie komen we een mix van luxe stoffen tegen zoals flanel en fluweel. Dit alles maakt de collectie zowel innovatief als nostalgisch.

De kapsels bij Max Mara

Voor de modeshow van Max Mara voor de herfst-winter 2024-2025 viel vooral de keuze voor kapsels op die de elegantie van de collectie aanvulden. Het meest opvallende kenmerk was de zijscheiding, die een strakke en verfijnde uitstraling creëerde.

In tegenstelling tot de meer speelse kapsels bij andere merken zoals Fendi, waar het haar over het voorhoofd valt, werd het haar bij Max Mara volledig uit het gezicht gehouden. De lange kant van het haar werd in een kleine kuif gefixeerd, wat een gedurfde, maar toch verfijnde look opleverde.

Qua textuur had Max Mara voor een soort wet look gekozen maar zonder de strakke en geordende kamstrepen die we vaak bij dit soort kapsels zien.

Het haar was verder naar achteren gebracht en in de nek vastgezet in een enkele, knot die bestond uit lokken die in elkaar verstrengeld waren. Dit kapsel straalde een zekere nonchalance uit, met licht rommelige afwerking. Bij de korte kapsels was het haar met een wet product tegen de nek gestyled waarbij de punten licht uitstonden.

De combinatie van de strakke wet look styling met de verstrengelde knot gaf een speelse twist aan de op zich klassieke uitstraling. Dat was precies ook het thema van de modecollectie zelf.

