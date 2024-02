Zijscheiding bij Fendi. Photo courtesy of Fendi

Een hele tijd was de zijscheiding ‘uncool’. Dat hebben we vooral aan TikTok en Gen-Z te danken. Sinds jaren zweren TikTokkers bij de middenscheiding die als edgy en modern geldt en is de zijscheiding het ondergeschoven kind. Dat was ook tijdens de modeweken te zien. Influencers als Leonie Hanne en Caro Daur dragen hun haar steevast in een middenscheiding. Maar daar gaat nu verandering in komen. Dé haartrend voor 2024 is – je raadt het al – de zijscheiding.

De zijscheiding

Op de catwalks voor herfst winter 2024 2025 wemelt het van de zijscheidingen. In New York zagen we ze onder meer Tory Burch en Gabriela Hearts. In Milaan liepen grote modehuizen als Fendi, Max Mara en Missoni ermee weg. Hiermee is de zijscheiding als haartrend voor 2024 bevestigd.

Scheiding met lage knotjes bij Fendi

Zijscheiding bij Fendi. Photo courtesy of Fendi

De zijscheiding bij Fendi is laag en scherp en het haar is superstrak en netjes naar achteren gebracht. Daar is het in de nek in twee knotten vastgezet. Een interessant detail is dat de zijscheiding over het achterhoofd schuin is doorgetrokken naar de andere kant waar die in een knotje eindigt. Hierdoor krijg je een spannend lijnenspel op het achterhoofd. Maar ook zonder dit detail is dit kapsel mooi (en heel eenvoudig na te doen).

Zijscheiding bij Fendi. Photo courtesy of Fendi

Zijscheiding bij Fendi. Photo courtesy of Fendi

Het kapsel bij Max Mara

De haartrend voor 2024: de zijscheiding. Photo courtesy of Max Mara

Ook bij Max Mara zien we een zijscheiding. Anders dan bij Fendi waar het haar een beetje over het voorhoofd loopt, is het haar hier helemaal weggetrokken uit het gezicht en is de lange kant van het haar in een heel kleine kuif gefixeerd. Voor de rest is ook hier het haar naar achteren gebracht en in de nek vastgezet, en wel in één enkele knot die bestaat uit een gedrapeerde streng. Het haar is hier wat ‘rommeliger’ dan bij Fendi.

De haartrend voor 2024: de zijscheiding. Photo courtesy of Max Mara

De hair look bij Missoni

De haartrend voor 2024. Zijscheiding bij Missoni. Photo courtesy of Missoni

Tot slot signaleren we je het kapsel bij Missoni waar de lange kant van het haar net iets meer over het voorhoofd loopt. Ook hier is, net zoals bij Fendi, het haar strak naar achteren gestyled en met een glanzend product bewerkt.

Wat kun jij ermee?

Simpel! Update je hair look met een zijscheiding. Voor een superchique look breng je je haar met gel of een shiny hair product naar achteren en zet je het in je nek vast in een knot, staart of wat dan ook. Een kind kan de was doen!

