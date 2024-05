Houd jij van een stoere look? Laat je dan inspireren door de streetstyle looks van Frans model Alix Bouthers. Zij heeft het je ne sais quoi!

Streetstyle. De boyish looks van topmodel Alix Bouthors. Foto Charlotte Mesman

Frans model Alix Bouthors is met haar grote blauwe ogen en haar krullende korte kapsel op zich al een opvallende verschijning. Voeg daar een heel eigen kledingstijl aan toe en je hebt een uniek plaatje. Laat je inspireren door de streetstyle looks van Alix Bouthors.

De streetstyle looks van Alix Bouthors

Sleutelwoorden voor de streetstyle looks van Alix Bouthors zijn: boyish en oversized. We fotografeerden het model tijdens de Paris Fashion Week van afgelopen februari maart in haar off-duty outfits.

Basis voor Alix’ looks zijn baggy broeken. Dit seizoen spotten we haar vaak met baggy spijkerbroeken met hoge omslag maar ook met een wijde katoenen broek in een klassieke beige kleur.

Een andere basic in Alix’ garderobe zijn truien en vesten met grote kabels die op hun beurt zorgen voor een stoere, mannelijke look. Zo droeg ze bij de show van Stella McCartney een witte kabeltrui met hoge col en knopen. Bij Loewe droeg ze een grof beige kabelvest met opoe-uitstraling, bij Hermès een beige kabelvest met col en rits. Ook zagen we haar met een grijze hoodie met daaronder een blokkenoverhemd.

Succesformule

De formule is dus: een oversized baggy broek met daarop stoere bovenkleding. Naarmate het weer warmer wordt, kun je de truien en vesten vervangen door een oversized overhemd of een wijd T-shirt in een effen kleur voor hetzelfde soort look en silhouet.

3 Off-duty looks van de fashion modellen in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Bij Valentino droeg Alix over haar look dan ook nog eens een klassieke lange mantel tot bijna op de grond. De mix van stoer en baggy met klassiek is heel geslaagd en iets om je eigen outfits mee te spelen. Als alternatief voor de lange mantel kiest Alix ook graag voor een stoer zwartleren motorjack dat ze nonchalant over haar truien en vesten draagt.

Streetstyle. Bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Aan haar voeten droeg Alix dit seizoen stoere platte schoenen, zoals zwarte schoenen met een dikke zool of leren loafers. Houd je van een wat vrouwelijkere uitstraling dan kun je die schoenen in jouw look vervangen door puntige pumps of enkellaarsjes.

Brillen

Meerdere malen spotten we Alix met bril. Ze koos daarbij voor opvallende monturen met kleurloze glazen. We betwijfelen of ze op sterkte zijn. Het lijkt erop (maar zeker weten doen we het niet) dat Alix deze brillen – een trend op dit moment – puur voor de fun draagt!

Kapsel

Natuurlijk doet ook Alix’ kapsel een flinke duit in het zakje. Haar haar dat van nature krult, is geknipt in een zacht pagekopje. De lange pony met slag verzacht haar look.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren!

