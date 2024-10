4x Kapsel ideeën van Paris Fashion Week. Bij Chanel. Op deze foto: Helena Bordon. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de modeweken kijken we natuurlijk niet alleen naar de outfits maar ook naar de kapsels van influencers en mode peopletjes. We lichten een paar kapsels voor winter 2024 uit die we tijdens de Paris Fashion Week spotten. Zoals je ziet, maakt de vlecht een comeback. Maar er is meer onder de zon! Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en doe nieuwe kapsel ideeën voor jouw look op.

Vlecht met sjaaltje

4x Kapsel ideeën van Paris Fashion Week. Bij Chanel. Op deze foto: Helena Bordon. Foto Charlotte Mesman

Voor een klassieke look kies je voor een lage vlecht, zoals influencer Helena Bordon. Om het gepolijste effect van haar kapsel te krijgen,was en föhn je je haar eerst zorgvuldig. Vervolgens maak je een lage staart en daar maak je een vlecht van. Voor een extra lange vlecht kun je met een haarstuk werken dat je met je paardenstaart samenbindt en meevlecht. Finishing touch is het sjaaltje dat je om het elastiekje strikt plus een paar grote goudkleurige oorbellen in je oren!

Klassieke vlecht met haarlok rond elastiekje

4x Kapsel ideeën van Paris Fashion Week. Bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Voor een jeugdige look ga je voor een iets hogere vlecht (halverwege je hoofd). Ook hier ga je weer heel netjes te werk. Finishing touch is hier de haarlok rond het elastiekje waarmee de paardenstaart/vlecht is samengebonden. Het is een klassieke truc maar nog steeds actueel.

Losse staart met Chanel camelia en strik

4x Kapsel ideeën van Paris Fashion Week. Bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Houd je meer van een romantische look dan mag je je haar wat losser bijeenbinden. Want niet altijd hoeft een mooi kapsel glad en strak te zijn. Laat je haar zijn gang gaan en respecteer de natuurlijke textuur voor een romantische look. Voeg een Chanel touch toe met een zwarte strik met witte camelia (of iets dergelijks).

CC-interpretatie

4x Kapsel ideeën van Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Ben jij iemand die wel van een statement houdt, laat je dan inspireren door het kapsel van de tweeling Jyoti Babani and Snehal Babani. Karakteristiek voor deze twee is hun kapsel met (vele) accessoires. Voor de Chanel show kozen ze een grote hoeveelheid haaraccessoires met de overbekende dubbele C.

Om de accessoires maximaal te laten uitkomen, kozen de meisjes voor een strak kapsel met een korte middenscheiding en een nette knot laag in de nek. Aan die knot bungelde dan weer een mini-bag met kettinghengsel(tje). Een van de tweelingen had ook nog eens oorbellen in de vorm van Chaneltassen in haar oren. Het gaat erg ver, maar je kunt er wel inspiratie van opdoen.

Klik hier voor de kapseltrends voor de heren op ADVERSUS