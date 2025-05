Dans door het leven in tule rokje en ballerinaflatjes. Ballet core is dé modetrend voor lente zomer 2025. Leef je uit!

Ballet core is dé modetrend voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Ferragamo

Als er één mode trend is die je letterlijk dansend door de zomer helpt, dan is dat: ballet core. Deze esthetiek – zoals we hoofdtrends tegenwoordig noemen – belooft een top modetrend voor zomer 2025 te worden. De formule is heel eenvoudig: integreer items als balletrokjes en ballerina’s die we gewoonlijk alleen naar klassiek ballet dragen, in je urban fashion look.

Ballet core voor lente zomer 2025

De ballet trend komt niet als een verrassing maar Ariana Grande’s verschijning bij de Oscars van 2025 versterkte de trend. De Amerikaanse popster stal de show in een adembenemende blushroze balletachtige bustierjurk gemaakt van satijnen duchess en huidskleurige tule. De op maat gemaakte couture jurk was versierd met meer dan 190.000 kristallen pailletten, strasstenen en kralen. Maar dat niet alleen. De vormgeving was schitterend. De jurk had een sculpturaal peplum lijfje met een opbollende rok die doet denken aan de hoepelrok van weleer. Het geheel was geïnspireerd op vintage ontwerpen; een uitvergroting van de klassieke balletjurk maar dan in glam versie. Haar haar droeg Ariana – hoe kon het ook anders – in een strakke (en hoge) balletknot.

Ballet core is dé modetrend voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Ferragamo

Ook creatief directeur Maximilian Davis van het Italiaanse modehuis Ferragamo liet zich voor de modecollectie voor lente zomer 2025 door de esthetiek van het klassiek ballet inspireren. Op de catwalk showden gelaagde en ineengedraaide balletvestjes die uit de kleedkamer van de balletschool gestolen leken te zijn. Ook zagen we parachute wijde jassen die over de balletlooks werden gedragen. Aan hun voeten droegen de modellen balletschoenen of teenslippers (!) met lange satijnen balletlinten om de enkels. Ook zagen we oversized technische trainingspakken voorbijkomen. Deze collectie vierde de invloed van ballet op de modegeschiedenis en gaf de ballet core trend een praktische maar elegante twist.

Balletkleding voor zomer 2025

Ballet core is dé modetrend voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Ferragamo

Deze balletkleding gaan we deze zomer in onze dagelijkse mode looks verwerken:

Ballerina’s (ballerina’s) : klassieke ballerina’s en door spitzen geïnspireerde schoenen in bleekroze of zwart, al dan niet met linten, en soms geüpdatet met sportieve zolen of zelfs hakken.

: klassieke ballerina’s en door spitzen geïnspireerde schoenen in bleekroze of zwart, al dan niet met linten, en soms geüpdatet met sportieve zolen of zelfs hakken. Ballerina sneakers : deze hybride schoenen, een mix van ballerina’s en sneakers, zijn op dit moment dé trend; je vindt ze in de sportschoenencollecties van de meest bekende sportieve merken (Puma, Adidas, om er maar een paar te noemen).

: deze hybride schoenen, een mix van ballerina’s en sneakers, zijn op dit moment dé trend; je vindt ze in de sportschoenencollecties van de meest bekende sportieve merken (Puma, Adidas, om er maar een paar te noemen). Tule balletrokken : gelaagde tule midi-rokken of korte tutu’s in zachte kleuren zoals roze, ivoor of zwart geven je look een vrouwelijke twist mee.

: gelaagde tule midi-rokken of korte tutu’s in zachte kleuren zoals roze, ivoor of zwart geven je look een vrouwelijke twist mee. Dikke pantykousen : pantykousen en voetloze maillots met een wat hogere denier in nude tinten, pastels of zelfs donkerrode kleuren voegen een vintage ballet vibe aan de ballet core looks toe.

: pantykousen en voetloze maillots met een wat hogere denier in nude tinten, pastels of zelfs donkerrode kleuren voegen een vintage ballet vibe aan de ballet core looks toe. Linten : satijnen linten als schoenveters (ook in sportschoenen!), haaraccessoires of kledingdetails versterken de ballerina girl mood.

: satijnen linten als schoenveters (ook in sportschoenen!), haaraccessoires of kledingdetails versterken de ballerina girl mood. Poeder- en huidskleuren : poeder- en huidskleuren vormen de basis voor je balletlook. Je kunt ze met andere eigentijdse kleuren combineren.

: poeder- en huidskleuren vormen de basis voor je balletlook. Je kunt ze met andere eigentijdse kleuren combineren. Zijde en satijnen items : of het nu om een kledingstuk gaat, een sjaaltje of een tas, alles wat in zijde of satijn past in de ballet core stijl.

: of het nu om een kledingstuk gaat, een sjaaltje of een tas, alles wat in zijde of satijn past in de ballet core stijl. Wikkelvestjes en body’s : deze kledingstukken zijn geïnspireerd op repetitiekleding en doen denken aan ballet warming-up kleding.

: deze kledingstukken zijn geïnspireerd op repetitiekleding en doen denken aan ballet warming-up kleding. Beenwarmers : een nostalgisch maar functioneel accessoire dat zich heel leuk met sneakers, ballerina’s en korte rokjes laat combineren.

: een nostalgisch maar functioneel accessoire dat zich heel leuk met sneakers, ballerina’s en korte rokjes laat combineren. Technische trainingspakken: deze wat stoerdere items als oversized trainingspakken of trench coats laten zich heel goed combineren met delicate balletkleding.

Ballet core is dé modetrend voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Ferragamo

Stylingtips voor een up-to-date ballet core look

Ballet core is dé modetrend voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Ferragamo

Mix zacht en gestructureerd met elkaar: combineer een volumineuze tule rok met een strakke bodysuit of een gestructureerde blazer om een balans te vinden tussen vrouwelijkheid en modern.

Speel met lagen: draag wikkelvesten of oversized jacks over topjes of body’s voor die klassieke warming-up ballet look.

Tule rokken: draag tule (ballet)rokken met een wit T-shirt en ballerina’s of balletsneakers.

Korsetten over een hemdje: draag een korset over een simpel hemdje zodat het korset een streetstyle vibe krijgt (dit zagen we ook bij Miu Miu). Het hemdje mag boven het korset uitkomen.

Gebruik linten: strik linten in je haar of – en dit is nog leuker en eigentijdser – haal de veters uit je sneakers en vervang ze door satijnen linten in het roze of beige (iets dat we ook in sportschoenencollecties zien).

Combineer balletflatjes met casual kleding: balletflatjes of ballerina sneakers kunnen gedragen worden met denim shorts of getailleerde broeken voor een moeiteloze chique look.

Experimenteer met huidskleurige of roze pantykousen: combineer dikke panty’s met minirokjes of midi-rokken in tule voor dat ultieme vintage balletgevoel.

Ballet look voor de avond: laat je voor een avondje uit inspireren door Ariana Grande’s Schiaparelli creatie door jurken of topjes te kiezen met pailletten, kralen of delicaat borduurwerk op een huidskleurige achtergrond in tule of satijn.

Toi toi toi!