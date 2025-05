Streetstyle zomer 2025. Zo creëer je die influencer look!. Foto Charlotte Mesman

Je weet vast dat je met de juiste look en haarstijl een heleboel voor je uiterlijk kunt doen, maar misschien weet je niet dat je er letterlijk alle kanten mee op kunt. Dat liet de Franse influencer Carla Ginola (1994), dochter van voormalig voetbalspeler David Ginola en model Coraline Delpin ons tijdens de afgelopen Paris Fashion Week in maart maar weer eens zien.

We spotten Carla Ginola bij Stella McCartney, Rabanne en Zimmerman en elke keer zag ze er totaal anders uit. Om maar te zeggen… wat je al niet met je eigen look kunt doen! Kijk het van Carla af! Laat je inspireren.

Boyish bij Stella McCartney

Streetstyle zomer 2025. Zo creëer je die influencer look!. Foto Charlotte Mesman

Bij Stella McCartney spotten we Carla in een lichtgrijs, oversize krijtstreeppak. Onder het pak droeg ze een witte tanktop met lage hals, boyish maar toch ook vrouwelijk. Haar haar droeg ze van achteren bijeengebonden in een soort knot met van voren een lichte kuif uit haar gezicht. Maar het zijn vooral de mode accessoires die in dit geval de look maken.

Allereerst de bril met donker montuur. Zo’n bril geeft je, in combinatie met strak naar achteren gestyled haar, direct een bepaalde look die je nog eens kunt versterken met de juiste make-up: natuurlijk gestifte lippen met een hint naar rozebruin en lipliner en rozige wangen.

Let verder op de grote suède tas met lange hengsels en de lakschoenen met puntige neus. Een supercoole look voor als je van boyish houdt.

Trendy bij Rabanne

Bij Rabanne verraste de it-girl ons met een pittig kort kapsel in combinatie met een gestreept pakje met strass, strik, opbollende shorts en open rug. Aan haar voeten droeg Carla pumps met doorzichtige hak en plastic omhulsel. Eenzelfde plastic omhulsel kwam ook terug voor de tas. Ook deze look was heel geslaagd. Het korte kapsel moet wel een pruik zijn maar oogt heel natuurlijk. Petje af!

Supervrouwelijk bij Zimmermann

De derde streetstyle look waarmee we Carla tijdens de afgelopen Paris Fashion Week spotten, was een supervrouwelijke en romantische jurk met stroken bij de modeshow van Zimmermann. Ook hier kwam ze weer met een fantastische haarstijl op de proppen. Dit keer waren het lange volumineuze manen met een lange pony. Ook die pony is volgens ons fake maar nogmaals: het gaat om het effect.

Zo zie je wat een verandering van kledingstijl en/of kapsel voor je uiterlijk kan doen. Laat daar maar eens je gedachten over gaan… en pas de formule dan eens op jezelf toe. Ga de uitdaging aan en bedenk voor jezelf eens een geheel nieuwe look!

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS