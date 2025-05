Dit zijn de 6 populairste kleuren voor kunststof kozijnen

Wie kiest voor nieuwe kozijnen denkt vaak als eerste aan betere isolatie, veiligheid en onderhoudsgemak. Maar minstens zo belangrijk is de uitstraling van je woning. De kleur van de kozijnen bepaalt immers voor een groot deel de sfeer van de gevel. Waar vroeger vooral witte kozijnen de norm waren, is het aanbod vandaag de dag een stuk breder. Denk bijvoorbeeld aan antraciet, crème of houtlook. Zwarte kozijnen zijn op dit moment zelfs bijzonder geliefd, zeker bij mensen die hun woning een moderne en stijlvolle uitstraling willen geven.

1. Zwart

Zwart is misschien wel de meest opvallende trend van de afgelopen jaren. Deze kleur geeft woningen een strakke en moderne look en laat zich goed combineren met witte muren, houten details of industriële elementen. Vooral bij nieuwbouwhuizen en moderne renovaties is zwart niet meer weg te denken. Het voordeel is bovendien dat zwarte kozijnen weinig vuil laten zien en weinig onderhoud vragen.

2. Antracietgrijs

Net wat zachter dan zwart, maar nog steeds eigentijds en stoer. Antraciet is een veilige keuze voor wie houdt van een strakke uitstraling, maar net iets minder contrast wil. Het combineert goed met baksteen, wit stucwerk en zelfs hout. Deze kleur past zowel bij moderne als meer klassieke woningen en is daardoor al jaren een favoriet.

3. Wit

Wit blijft een tijdloze klassieker. Het geeft je woning een frisse en lichte uitstraling en is makkelijk te combineren met andere elementen zoals daklijsten, deuren of rolluiken. Bovendien wordt wit vaak gekozen bij traditionele huizen of bij woningen met een landelijke stijl. Wie kiest voor wit hoeft zich geen zorgen te maken over modekleuren die uit de tijd raken.

4. Crèmewit

Crèmewit is een warmere variant van standaard wit. Het oogt zachter en natuurlijker en wordt vaak gekozen bij huizen waar men net dat beetje meer karakter zoekt. Deze kleur komt goed tot zijn recht bij oudere woningen, boerderijen of huizen in landelijke omgevingen.

5. Houtlook eiken

Steeds meer mensen willen de warme uitstraling van hout, maar zonder het intensieve onderhoud dat houten kozijnen met zich meebrengen. Een kunststof kozijn met houtnerfstructuur en een kleur als eikenbruin is dan een perfect alternatief. Dankzij moderne techniek is het verschil met echt hout nauwelijks te zien, terwijl je wel profiteert van de voordelen van kunststof.

6. Donkergroen

Een kleur die vroeger vooral bij monumentale panden werd gebruikt, maar nu weer helemaal terug is. Donkergroen geeft je huis een klassieke en stijlvolle uitstraling en past perfect bij zandkleurige gevels of natuursteen. Ook voor mensen die een statement willen maken zonder te fel te gaan, is donkergroen een interessante keuze.

Welke kleur het beste past bij jouw woning hangt natuurlijk af van smaak, stijl en omgeving. Gelukkig zijn er tegenwoordig volop mogelijkheden om kunststof kozijnen precies zo samen te stellen als jij wil. Van strak zwart tot warm houtlook, en van tijdloos wit tot karaktervol groen. De kleur bepaalt de uitstraling van je huis en verdient dus zeker aandacht bij je keuze.