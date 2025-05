De witte tanktop: de ultieme basic voor zomer 2025. Cool en goedkoop. Foto Charlotte Mesman

Houd je van een stijlvolle en minimalistische modelook, dan is er één basic die niet in je garderobe mag ontbreken: de witte tanktop. Dit item geeft je spijkerbroeken, broekpakken en rokken een instant up-to-date twist mee. Overigens is de witte tanktop niet alleen een basic onderkledingstuk, maar heeft het zich ontwikkeld tot een chique, fashion-forward item dat moeiteloos een brug slaat tussen casual cool en geraffineerd chic.

Van ondergoed tot stijlicoon

De oorsprong van de witte tanktop ligt in een bescheiden begin als onderhemd voor heren, ontworpen voor comfort en functionaliteit. In de loop der jaren is dit kledingstuk zijn functionele wortels ontgroeid en een symbool geworden van moeiteloze stijl, voor de heren maar ook de dames. Vandaag de dag is het onmisbaar in een moderne, minimalistische garderobe.

Van casual tot couture

Een geliefde style tip voor zomer van 2025 is het dragen van de witte tanktop buiten zijn klassieke, casual setting. Bij de modeshow van Stella McCartney in Parijs van afgelopen maart zagen we onder het modepubliek meerdere fashionista’s die strakke witte tanktops onder maatpakken droegen. Deze onverwachte combinatie bewijst maar weer hoe gemakkelijk de tanktop zich laat dragen. Het kan de basis zijn van een relaxte weekendoutfit of een coole basislaag van een high-fashion look.

De statement slogan tank

Niet alleen combineren Stella McCartney en haar fans graag geklede items met een witte tanktop. De modeontwerpster deed er de afgelopen seizoenen nog een schepje bovenop door witte hemden met opvallende slogans te showen. De gedenkwaardige “ABOUT FUCKING TIIME!” top van afgelopen winter werd enthousiast door vooral de jongeren ontvangen en voor zomer 2025 ging het merk voor een provocerend tweeregelig slogan: “MOTHER” in grote letters, met “fucker” subtiel eronder gedrukt. Deze mix van humor en durf past perfect bij de rebelse geest van de mode voor zomer 2025 en nodigt je uit om met een knipoog uiting te geven aan jouw eigen persoonlijkheid.

Waarom modellen van de witte tanktop houden

Ook fashion modellen dragen graag witte tanktops vanwege hun strakke, moderne stijl. Wit staat schoon en fris in je gezicht en strakke hemdjes benadrukken het silhouet. De sleutel is en blijft een tanktop die onberispelijk wit is.

Zo kies je een witte top

Niet alle witte tanktops zijn hetzelfde. Kies het witte hemd dat bij jouw smaak en figuur past.

Halslijn: kies voor een tank met een langere hals om je decolleté elegant te tonen en een vleugje vrouwelijkheid toe te voegen. Voor een sexy twist kun je onder het hemdje een opvallende beha dragen. Als alternatief biedt een hogere halslijn een chique, zonbeschermende optie die perfect is als de tere huid van je decolleté je lief is.

Schouderbandjes: de snit en breedte van de bandjes kunnen je silhouet sterk beïnvloeden. Smalle bandjes verbeteren een delicate schouderlijn, terwijl bredere bandjes meer ondersteuning bieden en sterke schouders kunnen accentueren.

Lengte: jongere fashionista’s neigen misschien naar kortere tanks die boven de taille uitkomen, ideaal om te combineren met hoog uitgesneden shorts of rokken. Houd je van een stijlvolle look, ga dan voor een wat langere tanktop die je buik bedekt.

Maat: kies je hemd niet te strak maar ook niet te wijd maar ga voor dat model dat je silhouet maximaal flatteert.

Materiaal: let ook op het materiaal. Maak bewust een keuze tussen glad of een ribbeltje. Een ribbeltje is stoerder en heeft een ietwat mannelijke uitstraling wat heel cool kan zijn onder een broekpak maar bijvoorbeeld ook met een kokerrok (voor het contrast).

Styling tips voor zomer 2025

Onder een pak: ga voor de Stella McCartney vibe door je witte tank onder een getailleerde blazer en bijpassende broek te dragen. Maak het af met minimale sieraden en strakke loafers voor een krachtige en moderne look. Het fijne van een tanktop onder een blazer is dat je oksels vrij zijn waardoor je blazer extra mooi valt.

Casual cool: combineer met denim shorts of een zwierige rok, met grove sandalen en een oversized zonnebril met een witte tanktop voor een casual chique look.

Stoer: draag een wit hemd op een wijde spijkerbroek voor een ultra relaxte look.

Statement laagjes: gebruik tanktops met slogans als statement item – draag ze onder een open shirt of jasje om de provocerende tekst subtiel te onthullen.

