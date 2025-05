Dit zijn de grootste zomerjassen trends voor 2025

Je zomerjas is een onmisbaar element in je garderobe, zeker als het om Nederlandse zomers gaat. Gelukkig hebben de zomerjassen trends voor 2025 heel wat moois te bieden. Ze vormen de perfecte balans tussen praktisch nut en stijl. Van lichtgewicht klassiekers tot gedurfde eyecatchers: dit zijn de trends die je niet mag missen. Laten we erin duiken!

De grootste zomerjassen trends voor 2025

De zomerjassen van 2025 zijn alles wat je nodig hebt: tijdloos, cool en klaar om je door elk weertype heen te loodsen. Of je nu valt voor de ingetogen charme van een trenchcoat, de stoere vibe van een bomber of de gedurfde flair van een cape, er is iets voor iedereen. De zomer van 2025 wordt stylish – en jij bent er klaar voor! Dit zijn acht grote spelers die je kunt integreren in jouw nieuwe zomergarderobe:

Trenchcoats

De trenchcoat blijft een eeuwige favoriet, maar in 2025 krijgt deze klassieker een serieuze upgrade. Denk aan cape-achtige silhouetten, asymmetrische snitten en zelfs leren details. Ideaal voor een onverwachte regenbui of een stijlvolle wandeling na zonsondergang. Je draagt ze zowel over een formele outfit naar kantoor als over een spijkerbroek of shorts met een wit T-shirt. De combi met een hoodie is nog altijd actueel. Als je het ons vraagt, is dit nog altijd de beste zomerjas dames (met op nummer 2 het bomberjack). Bomberjacks

Casual, lichtgewicht en oh zo cool: de bomber is terug en hoe! Met verfijnde kragen en ademende stoffen zijn ze perfect voor een relaxte zomerlook. Voor frisse dagen zijn er gewatteerde varianten. De kleuren lopen uiteen van klassiek tot niet al te zoetsappige pastels tot statement kleuren als rood of fuchsia. Spijkerjacks

Spijkerjacks zijn terug en wel in de meest klassieke vorm met knopen. Ze komen in allerlei kleuren. Voor een up-to-date look draag je ze met een spijkerbroek in dezelfde kleur (total look) maar je mag er ook nonchalante mix and match combinaties mee maken. Funnelneck jassen

Strak, modern en met een vleugje elegantie. Deze jassen, vaak in leer of lichte wol, zijn dé keuze voor een avondje uit en geven je outfit een stijlvolle boost geven. De ronde opstaande kraag maakt dit soort jassen extra geraffineerd. Cropped jassen

Korter, gestructureerd en perfect om je zomerse outfits mee af te maken. Cropped jassen zijn er in allerlei varianten, zoals met ingesnoerde tailles of kraagloos voor een polished effect. Draag ze over een jurk of tanktop voor een look die zowel fris als modern is. Suède jasjes en leren capes

Voor wie durft, zijn er de suède jasjes (vaak kort) en cropped leren capes. Deze items zijn oneindig chic. Combineer ze met een mooie rok of zijden blouse en je steelt gegarandeerd de show. Utility wear jassen

Windbreakers en parka’s met een fashionable twist zijn een must voor wisselvallig weer. Kenmerkende details zijn grote zakken en trekkoorden, zonder in te leveren op stijl. Perfect voor een rockfestival of een wandeling in de bossen of aan zee. Jassen met strikceintuur

Houd je van een oneindig chique en lady-like jas die je figuur goed doet uitkomen, dan is de jas met strikceintuur vast iets voor jou. Deze jas kun je over alles dragen en accentueert je middel waardoor je langer en slanker overkomt.

Styling tips

Hoe draag je deze jassen nu echt? Hier nog een paar praktische tips om ze naadloos in je modelooks te passen: