Wolken of niet, de zon heeft kracht en je huid heeft bescherming nodig. Doe het deze zomer goed. Check deze vijf mythes over zonnebrandcrème.

Vijf mythes over zonnebrandcrème die je zomer 2025 niet meer moet geloven

Zonnebrandcrème is de beste vriend van je huid, maar verkeerde informatie over hoe SPF-filters werken of hoe je dit soort crèmes moet gebruiken, kan zonder dat je er erg in hebt je huid onbeschermd laten. We nemen vijf veelvoorkomende mythes over zonnebrandcrèmes onder de loep. Check je kennis.

Mythe 1: fysieke zonnefilters zijn de beste keuze

Nee, dat klopt niet: sommige mensen zweren bij fysieke zonnefilters (met zinkoxide of titaniumdioxide) in plaats van chemische (zoals avobenzone), omdat ze denken dat die veiliger of effectiever zijn omdat ze UV-stralen tegenhouden door ze te weerkaatsen.

Waarom het niet klopt: fysieke en chemische zonnefilters doen allebei hun werk goed als ze op de juiste manier worden gebruikt. Fysieke zonnebrandcrèmes voelen vaak iets zachter aan en zijn daarom geschikt voor de gevoelige huid, maar ze kunnen een krijtachtig (wit) laagje achterlaten, vooral als je een donkere huid hebt. Chemische zonnefilters absorberen UV-stralen en mengen vaak beter, maar kunnen je huid sneller irriteren. Volgens de American Academy of Dermatology bieden beide soorten een goede breedspectrumbescherming als ze SPF 30 of hoger hebben. Het gaat erom wat werkt voor jouw huid, niet dat de ene “beter” is.

Wat te doen: kies een zonnebrandcrème met een breed werkingsspectrum (SPF 30+) die goed aanvoelt op je huid, bij je huid past en breng het product consequent aan. Test beide soorten om je favoriet te vinden.

Discussies over schadelijkheid van beide typen filters Waarschijnlijk heb je ook iets meegekregen over de gezondheidsdiscussies rond zowel fysieke als chemische filters. Fysieke filters zouden schadelijk zijn vanwege de nanotechnologie, chemische filters omdat de werkzame stoffen in je bloedsomloop zouden worden opgenomen. Dit is de stand van zaken in 2025: Fysieke filters en nanotechnologie Fysieke zonnebrandfilters, zoals zinkoxide en titaniumdioxide, maken vaak gebruik van nanotechnologie om de doeltreffendheid te vergroten. Onderzoeken zouden echter uitwijzen dat deze nanodeeltjes meestal op het huidoppervlak blijven en nauwelijks worden geabsorbeerd, wat ze voor de meeste gebruikers veilig zou maken. Er is echter nog steeds bezorgdheid over inhalatie, vooral van sprayproducten, en mogelijke penetratie door de huid, vooral benadrukt door groene belangengroepen. Regelgevende instanties, zoals de Amerikaanse FDA en TGA, beschouwen deze ingrediënten echter over het algemeen als veilig, maar het debat gaat door, vooral voor spuitbare vormen vanwege de risico’s bij inademing. Chemische filters en gezondheidsrisico’s Chemische filters zoals oxybenzone en octinoxaat kunnen in de bloedsomloop worden opgenomen, zoals blijkt uit onderzoeken van de FDA. Hoewel dit aanleiding geeft tot bezorgdheid over hormoonontregeling en andere gezondheidseffecten, zou het huidige bewijsmateriaal uitwijzen dat deze risico’s laag zijn bij de gebruikelijke blootstellingsniveaus door het gebruik van zonnebrandmiddelen. Gezondheidsorganisaties raden nog steeds aan om zonnebrandcrème te gebruiken, maar maak je je zorgen over de opname door je lichaam van chemische stoffen dan wordt aangeraden om voor een fysieke filter te gaan.

Mythe 2: bewolkte dagen vereisen geen zonnebrandcrème

Weer fout: veel mensen slaan zonnebrandcrème over als het bewolkt is, in de veronderstelling dat wolken je beschermen tegen UV-stralen.

Waarom het fout is: bewolking houdt UV-straling niet tegen. Volgens de Skin Cancer Foundation komt tot 80% van de UV-stralen erdoorheen. UVA-straling die veroudering en huidkanker veroorzaakt kan dus ook op bewolkte dagen sterk zijn. Een onderzoek uit 2023 in Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine toonde een aanzienlijke blootstelling aan UV-straling aan, zelfs bij zware bewolking.

Wat te doen: smeer je in met zonnebrandcrème elke dag dat je buiten bent voor meer dan een snelle boodschap, regen of zonneschijn. Maak het onderdeel van je ochtendroutine.

Mythe 3: één keer smeren met zonnebrandcrème en je bent klaar voor de hele dag

Niet waar: sommige mensen denken dat één laagje zonnebrandcrème ‘s ochtends, vooral als het ‘all-day’ of high-SPF is, je beschermt tot het slapengaan.

Waarom het niet waar is: de hoeveelheid zonnebrandcrème op je huid neemt snel af door transpiratievocht, water of gewoon door het tijdverloop. Volgens experts moet je je om de twee uur opnieuw moet insmeren als je in de zon bent. Ook heb je een nieuw laagje nodig na het zwemmen of als je transpireert. Waterbestendige formules zouden maximaal 40 tot 80 minuten blijven zitten. Een onderzoek uit 2024 van het Journal of Cosmetic Dermatology toonde aan dat het niet opnieuw aanbrengen de bescherming drastisch vermindert.

Wat te doen: breng buiten om de twee uur opnieuw aan, of vaker als je in het water bent. Houd een reisflesje bij de hand om altijd wat product bij je te hebben.

Mythe 4: met een hoge SPF gebruik je minder product

Grote misvatting: mensen denken dat SPF 100 betekent dat je kunt beknibbelen op de hoeveelheid omdat het “sterker” is dan SPF 30. Waarom het niet waar is?

Waarom het fout is: SPF meet de tijd die ermee gemoeid is om te verbranden, niet hoeveel zonnebrandcrème je nodig hebt. SPF 30 blokkeert ongeveer 97% van de UVB-stralen; SPF 100 blokkeert ongeveer 99%. Je hebt nog steeds ongeveer 1 borrelglas (ongeveer 35 ml) nodig voor je lichaam of 1/4 theelepel voor je gezicht, volgens de richtlijnen van de dermatologie. Een onderzoek uit 2022 Acta Dermato-Venereologica toonde aan dat het te weinig aanbrengen van zonnebrandcrème met een hoge SPF de huid kwetsbaar maakt.

Wat te doen: gebruik de volledige hoeveelheid, dat is 1 borrelglas product voor je lichaam, 1/4 theelepel voor je gezicht, of het nu SPF 30 of 100 is. Beknibbel hier niet op!

Mythe 5: een donkere huid is veilig zonder zonnebrandcrème

Fout: men denkt soms dat donkere huidskleuren, met meer melanine, geen zonnebrandcrème nodig hebben omdat ze niet snel verbranden.

Waarom het niet waar is: melanine biedt enige bescherming, maar niet genoeg. Een donkere huid kan nog steeds verbranden, pigmentvlekken ontwikkelen of zelfs huidkanker krijgen, aldus de Skin Cancer Foundation. UVA-straling verouderen ook alle huidtypes.

Wat te doen: iedereen heeft dagelijks een breedspectrum zonnebrandcrème nodig. Probeer transparante of getinte formules als je een natuurlijke look wilt.

Smeren!

Laat je niet verbranden door mythes over zonnebrandcrème – letterlijk. Fysiek of chemisch, bewolkt of zonnig, lichte of donkere huid, de regels zijn eenvoudig: gebruik een zonnebrandcrème met minimaal SPF 30 met een breed spectrum, smeer je voldoende in, breng het product herhaaldelijk opnieuw aan en maak er een dagelijkse gewoonte van. Zo houd je je huid veilig en mooi.

